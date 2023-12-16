  1. استانها
  2. فارس
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۲

مدیر عملیات جهادی بسیج دانشجویی فارس:

رویداد توانا در استان فارس برگزار شد

رویداد توانا در استان فارس برگزار شد

شیراز - مدیر عملیات جهادی بسیج دانشجویی فارس از برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی، آموزشی توانا توسط بسیج دانشجویی استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نگهداری در مراسم اختتامیه رویداد توانا اظهار داشت: رویداد فرهنگی، آموزشی توانا به عنوان بستری برای توانمندسازی و هم افزایی دانشجویان جهادگر و کشف ایده‌های خلاقانه از به مدت سه روز توسط مدیریت عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس در شیراز برگزار شد.

وی با بیان اینکه در رویداد توانا از اساتید برجسته کشوری و استانی استفاده شد افزود: تشکیلات جهادی پایدار، چگونگی جلب مشارکت، حرکت‌های جهادی، رسانه جهادی، کارگاه بوم رویداد و … از سرفصل‌های رویداد بود.

مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس اضافه کرد: برنامه‌های فرهنگی و ورزشی از جمله بازدید دانشجویان از حوزه دفاع مقدس، روایتگری شهدا، برپایی هیأت و … نیز در دوره گنجانده شد.

نگهداری ادامه داد: حاج عظیم ابراهیمپور از روایان برجسته کشوری و مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی کشور، سردار رحیم نوعی‌اقدم از هم‌رزمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اسماعیل قزل سفلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از مدعوین ویژه این رویداد بودند.

کد مطلب 5968089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها