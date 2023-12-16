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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت از چاه های میدان پازنان

تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت از چاه های میدان پازنان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری از تولید ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت با انجام اقدام‌های اصلاحی روی چاه های کم‌فشار میدان پازنان در هشت ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، جواد تقی‌زاده با تشریح اقدام‌های اصلاحی انجام‌شده روی چاه‌های میدان نفتی پازنان افزود: با بررسی مشکلات و تنگناها روی چاه‌های کم‌فشار میدان پازنان با استفاده از دستگاه تفکیک‌گر سیار و انجام عملیات زنده‌سازی چاه با دستگاه لوله مغزی سیار، همچنین انجام اصلاحیه ایجاد هدر مشترک در نقطه تلاقی خطوط جریانی چاه‌ها افزایش تولید بیش از ۳ هزار بشکه در روز محقق شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت ایجاد ظرفیت تولید در همین زمینه اصلاحیه تولید از هشت چاه کم‌فشار با حداقل دبی ۵ هزار بشکه در روز به همراه طرح پیشنهادی استفاده از پمپ‌های چند فازی به جای استفاده از دستگاه تفکیک‌گر سیار برای نخستین بار در شرکت نفت و گاز آغاجاری با هدف جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نیز ارائه شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: در مجموع با انجام اقدام‌های یادشده و دیگر روش‌های اصلاحی روی چاه‌های کم‌فشار میدان پازنان بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت در هشت ماه گذشته برداشت شد.

تقی زاده اظهار کرد: انجام این اقدام‌ها امسال ازسوی مدیریت امور فنی شرکت متبوع کاهش خیره‌کننده مصرف مواد تعلیق‌شکن و صرفه‌جویی اقتصادی ۹ میلیارد ریالی را به‌دنبال داشت.

کد مطلب 5968116
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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