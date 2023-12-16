تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت از چاه های میدان پازنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، جواد تقی‌زاده با تشریح اقدام‌های اصلاحی انجام‌شده روی چاه‌های میدان نفتی پازنان افزود: با بررسی مشکلات و تنگناها روی چاه‌های کم‌فشار میدان پازنان با استفاده از دستگاه تفکیک‌گر سیار و انجام عملیات زنده‌سازی چاه با دستگاه لوله مغزی سیار، همچنین انجام اصلاحیه ایجاد هدر مشترک در نقطه تلاقی خطوط جریانی چاه‌ها افزایش تولید بیش از ۳ هزار بشکه در روز محقق شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت ایجاد ظرفیت تولید در همین زمینه اصلاحیه تولید از هشت چاه کم‌فشار با حداقل دبی ۵ هزار بشکه در روز به همراه طرح پیشنهادی استفاده از پمپ‌های چند فازی به جای استفاده از دستگاه تفکیک‌گر سیار برای نخستین بار در شرکت نفت و گاز آغاجاری با هدف جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نیز ارائه شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: در مجموع با انجام اقدام‌های یادشده و دیگر روش‌های اصلاحی روی چاه‌های کم‌فشار میدان پازنان بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت در هشت ماه گذشته برداشت شد.

تقی زاده اظهار کرد: انجام این اقدام‌ها امسال ازسوی مدیریت امور فنی شرکت متبوع کاهش خیره‌کننده مصرف مواد تعلیق‌شکن و صرفه‌جویی اقتصادی ۹ میلیارد ریالی را به‌دنبال داشت.