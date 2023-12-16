به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در ستاد تنظیم قیمت بازار لرستان، اظهار داشت: با افزایش میزان ذخیره اقلام غذایی اساسی مردم برای بازارهای ویژه پیشرو از جمله شب یلدا، ماه رمضان و نوروز قیمت‌ها بهتر کنترل خواهند شد.

وی به اهمیت تبادل ارتباطات بین کارگروه مهار تورم استان و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و تصریح کرد: تبادل اطلاعات بین این دو ستاد برای نظارت در بازار و ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی ضروری است.

استاندار لرستان، گفت: در لرستان ۱۷۰ تن گوشت مرغ در روز تولید می‌شود که بیش از ۴۰ تن از آن بیش‌تر از نیاز استان بوده و به خارج از لرستان صادر می‌شود.

زیویار، همچنین به میزان تولید برخی دیگر از اقلام در استان اشاره کرد و عنوان کرد: برای تأمین تخم‌مرغ موردنیاز استان ۳۰ درصد واردات داریم که با راه‌اندازی دو واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار که به‌زودی انجام خواهد شد استان در این مورد نیز خودکفا خواهد شد.

وی، دستاوردهای دولت سیزدهم را در تأمین اقلام غذایی اساسی استان چشمگیر قلمداد کرد و گفت: تا قبل از دولت میزان تولید این اقلام در استان در برخی از آنها تا ۵۰ درصد پایین‌تر از تولید فعلی بوده است.

استاندار لرستان، عنوان کرد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی برقرار است که شهروندان می‌توانند از آن استفاده کنند.

زیویار به آمار منتشر شده در خصوص جایگاه استان لرستان در جدول تورم و فلاکت انتقاد کرد و عنوان کرد: به نظر می‌رسد آمارهای منعکس شده باید به‌دقت بازنگری و رصد مجدد شود چرا که در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در دو سال اخیر اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی از اصحاب رسانه خواست تا نسبت به انعکاس تأثیرگذار اقدامات انجام شده حوزه اقتصادی استان به‌ویژه در مهار تورم، تولید و تنظیم قیمت‌های بازار در راستای امیدآفرینی در بین عموم همکاری کنند.