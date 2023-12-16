محور اصلی قطعنامه سناتور آمریکایی برای پاسخگویی «بایدن» در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برنی سندرز سناتور آمریکایی اعلام کرد که قطعنامه ای را ارایه کرده است که به موجب آن وزارت امور خارجه کشورش را ملزم می کند درباره هرگونه نقض حقوق بشر از سوی اشغالگران قدس در نوار غزه به کنگره گزارش دهد.

لایحه ارایه شده به کنگره اجازه می دهد اطلاعاتی درباره اقدامات حقوقی این رژیم را درخواست کند. این قانون به طور کلی، ایالات متحده را از ارایه کمک های امنیتی به هر دولتی که «از این کمک‌ ها در راستای نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین‌ المللی استفاده می‌ کند» منع کرده تا دست از حمایت‌ هایش در این زمینه بردارد.

سناتور آمریکایی ایالت ورمونت در این خصوص گفت: بمباران بی‌ رویه نتانیاهو غیراخلاقی است، این ناقض قوانین بین‌ المللی است و کنگره باید در مورد اجرای این کارزار پاسخ بخواهد.

در حالی که حملات شدید هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است رزمندگان فلسطینی دست از مقاومت برنداشته و به مبارزات خود علیه نظامیان صهیونیست در محورهای مختلف این باریکه ادامه می‌دهند.

حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و هدف قراردادن شهروندان فلسطینی ساکن این باریکه هم‌چنان ادامه دارد. ارتش رژیم صهیونیستی با انجام یک حمله پهپادی شماری از اهالی غزه را نزدیک میدان «ابوشرخ» واقع در شمال نوار غزه هدف قرار داد.

در نتیجه بمباران یک خانه مسکونی در شهرک «المناره» شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه نیز ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند.

علاوه بر این بمباران اطراف بیمارستان «المعمدانی» غزه را هم‌چنان هدف قرار می‌دهد. منطقه «معن» در شرق خان‌یونس و چندین محله مسکونی در غرب غزه نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.

در نتیجه بمباران ۲ خانه مسکونی در شهرک «امل» در غرب شهر خان‌یونس نیز ۲۰ فلسطینی زخمی شدند که بیش‌تر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.