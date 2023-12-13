بایدن: من یک صهیونیست هستم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در رویدادی در کاخ سفید با اشاره به تعهد «بلامنازع» به آنچه امنیت اسراییل خواند، در حمایتی آشکار از جنایات اشغالگران در نوار غزه، خود را نیز «صهیونیست» نامید.

آمریکا همچنان اصلی‌ترین متحد اسراییل در بحبوحه جنگ غزه است؛ جنگی خونین که محکومیت گسترده جهان اسلام و ورای آن را به همراه داشته است. بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، به شهادت شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی منجر شده است.

بایدن در تلاشی بی‌ثمر برای پیوند دادن جنایات آشکار رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین با آنچه تشدید «یهودستیزی» در آمریکا خوانده است، این مساله را تاسف‌آور توصیف کرد!

وی در ادامه حمایت‌های بی‌چون‌وچرای خود از اشغالگران، گفت که تعهدش به اسراییل و حق موجودیت آن، تزلزل‌ناپذیر است و متعهد شد که همچنان به «تامین کمک نظامی برای اسراییل تا زمان خلاص شدن آنها از حماس ادامه دهد.»

با این وجود، رییس جمهور آمریکا با اذعان ضمنی به انزجار افکار عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی با برگزاری تظاهرات اعتراضی در گوشه و کنار جهان، گفت که «هم غرب و هم تل‌آویو باید مراقب برانگیختن افکار عمومی باشد.»

دولت بایدن آخر هفته جاری با دور زدن قدرت کنگره درباره تامین کمک نظامی برای اسراییل، دستور تایید اضطراری فروش مهمات مرگبار به تل‌آویو به ارزش ۱۰۶.۵ میلیون دلار را صادر کرد. این اقدام در حالی است که کاخ سفید برای جلب رضایت کنگره به منظور تصویب کمک امنیتی ۱۰۶ میلیارد دلاری خارجی که ۱۴.۳ میلیارد دلار آن به اسراییل تخصیص یافته است، به دردسر افتاده است.

رییس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اینکه «ارتباطی بی‌چون‌وچرا با جامعه یهودیان درون خود حس می‌کند، مدعی شد: وقتی چند سال پیش گفتم که برای صهیونیست بودن نیازی نیست که حتما یهودی باشید، به دردسر افتادم و هدف انتقاد قرار گرفتم اما من یک صهیونیست هستم.»

ادعاها و تلاش‌های بایدن و غرب در برقراری ارتباط بین جنایات رژیم صهیونیستی و موجودیت این رژیم با یهودیان در حالی است که جامعه جهانی از این مرحله عبور کرده و موضوع امروز نه درگیری با دیانت یهود یا یهودیان بلکه استعمار و سلطه غیر مشروع صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین است.

آمریکا تنها عضو شورای امنیت بود که هفته گذشته پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس اضطراری در نوار غزه را وتو کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد جمعه هفته گذشته با اشاره به اینکه ۹۷ درصد ساکنان شمال و ۸۳ درصد خانوارهای جنوبی غزه آواره شده و «غذای کافی برای خوردن ندارند»، درباره خطر جدی «قحطی و گرسنگی» در این باریکه هشدار داد.

به‌دنبال عملیات مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر(۱۵ مهر)، اشغالگران در حملاتی تلافی‌جویانه نوار غزه را هدف بمباران بی‌وقفه قرار داده‌اند به طوری که در پی این حملات وحشیانه، تاکنون بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ تن از فلسطینیان که عمدتا زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیده‌اند.