به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سپهوند در سخنانی، اظهار داشت: امروز ۲۵ آذرماه به همراه مدیرعامل شرکت پلیمر خلیجفارس با سرپرست فدراسیون دوومیدانی جلسه داشتیم که چندین توافق صورت گرفت.
وی با اشاره به کارشکنی سرپرست قبلی فدراسیون دوومیدانی برای شرکتنکردن تیم پلیمر در لیگ برتر این رشته و غیبت مدعی اصلی قهرمانی در دو بخش بانوان و آقایان فضای باز، ادامه داد: در خصوص حضور تیمهای بانوان و آقایان پلیمر خلیجفارس خرمآباد در مسابقات داخل سالن باشگاههای کشور که دیماه برگزار میشود اعلام آمادگی کردیم تا این فصل هم مثل سنوات گذشته شرکت کنیم.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پلیمر خلیجفارس خرمآباد، اضافه کرد: موضوع بعدی در خصوص مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا است که باشگاه پلیمر از لحاظ سختافزار الکترونیکی و تجهیزات برای بهتر برگزارشدن این رقابتها به فدراسیون کمک خواهد کرد.
سپهوند، گفت: یکی از موارد دیگر در خصوص پیست داخل سالن شهید کریمی خرمآباد است که قرار شد هفته آینده پیمانکاری که در حال تعمیر و مرمت سالن آفتاب انقلاب تهران است برای بازدید و مرمت این سالن نیز به خرمآباد سفر کند.
وی با بیان اینکه آخرین موضوع در مورد هیأت دوومیدانی لرستان بود، تصریح کرد: این هیأت مدتی است که با سرپرست اداره میشود و دچار حواشی و افول شده و طی صحبتهایی که با سرپرست فدراسیون دوومیدانی داشتیم تصمیم بر این شد که روال قانونی انتخابات ریاست این هیأت طی شود تا بار دیگر دوومیدانی لرستان به جایگاه واقعی خودش برگردد.
نظر شما