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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۹

امیرعبداللهیان روز ملی قطر را تبریک گفت

امیرعبداللهیان روز ملی قطر را تبریک گفت

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، روز ملی قطر را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، روز ملی قطر را تبریک گفت و نوشت: «فرارسیدن روز ملی قطر را به ملت، دولت و آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور تبریک می‌گویم».

وی افزود: «همکاری‌های نزدیک جمهوری اسلامی ایران و قطر در چالش‌ها و موضوعات مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای بیانگر اعتماد متقابل میان دو کشور و سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتقای مناسبات دوجانبه است. از خداوند متعال توفیق و بهروزی برای دولت و مردم کشور برادر و مسلمان قطر را مسئلت دارم».

کد مطلب 5970110

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