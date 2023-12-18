امیرعبداللهیان روز ملی قطر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، روز ملی قطر را تبریک گفت و نوشت: «فرارسیدن روز ملی قطر را به ملت، دولت و آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور تبریک میگویم».
وی افزود: «همکاریهای نزدیک جمهوری اسلامی ایران و قطر در چالشها و موضوعات مختلف بینالمللی و منطقهای بیانگر اعتماد متقابل میان دو کشور و سرمایهای ارزشمند برای ارتقای مناسبات دوجانبه است. از خداوند متعال توفیق و بهروزی برای دولت و مردم کشور برادر و مسلمان قطر را مسئلت دارم».
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