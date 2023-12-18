۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

مدیر پخش فرآورده های نفتی قم:

۵۵ جایگاه عرضه سوخت در سطح استان قم فعال است

قم- مدیر پخش فرآورده های نفتی قم از فعال شدن ۵۵ جایگاه عرضه سوخت در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حصیری مدیر پخش فرآورده‌های نفتی استان قم شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر تعداد ۵۵ جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز در سطح استان قم فعال است.

وی بیان کرد: غیر از ۱۴ جایگاهی که از ابتدا دچار اخلال نشدند و با نرخ دولتی بنزین عرضه می‌کنند در سایر جایگاه‌ها سوخت با نرخ دوم عرضه می‌شود.

حصیری افزود: در مرحله اول در تلاشیم تا ۷۰ درصد جایگاه‌ها به وضعیت عرضه بنزین به نرخ آزاد قرار گیرند و در ادامه نیز تیم‌هایی برای برگرداندن دستگاه‌ها به نرخ دولتی اقدام خواهند کرد.

لیست جایگاه‌های فعال سوخت در قم تا این لحظه به شرح زیر است:

۱- جایگاه (غدیر) انتهای شهرک قدس

۲- جایگاه (مهتاب) اتوبان قم تهران

۳- جایگاه (مهراد) جاده قم سلفچگان

۴- جایگاه (راه ابریشم) اتوبان گرمسار

۵- جایگاه (غزال) جاده قدیم قم تهران

۶- جایگاه (گل افشان) جاده قدیم قم کاشان

۷- جایگاه (الماس) شهرک پردیسان

۸- جایگاه (مقدس زاده) ابتدای بلوار غدیر

۹- جایگاه (مهدیه) انتهای خیابان کارگر

۱۰- جایگاه (فخاری) بلوار خلیج فارس

۱۱- جایگاه (پارسیان) بلوار حضرت معصومه (س)

۱۲- جایگاه (مهرگان) بلوار ۱۵ خرداد

۱۳- جایگاه آفتابگردان

۱۴- جایگاه تعاونی (۵۸) اتوبان قم تهران

۱۵- جایگاه (مهتاب سلطان) اتوبان تهران قم

۱۶- جایگاه (طلایی) کمربندی امام علی (ع)

۱۷- جایگاه (ماهان تندیس) جاده قم- اراک

۱۸- جایگاه (پاسارگاد) کمربندی امام علی قبل از بوستان هاشمی

۱۹- جایگاه (بابا حاجی) کیلومتر ۲۲ جاده اراک

۲۰- جایگاه (ضابطی) خیابان شهید دل آذر

۲۱- جایگاه (کوثر) خیابان اراک

۲۲- جایگاه (مهر و ماه) ابتدای اتوبان قم تهران

۲۳- جایگاه (فخر جوادیه) میدان ۷۲ تن

۲۴- جایگاه (نگین) جاده اراک قم

۲۵- جایگاه (پردیس ترابر) جاده قدیم کاشان

۲۶- جایگاه (مارال ستاره) اتوبان قم کاشان

۲۷- جایگاه (مهرگان کریمه) جاده قدیم قم تهران

۲۸- جایگاه (حرم تا حرم) اتوبان گرمسار

۲۹- جایگاه (صادقی) ابتدای بلوار امام رضا

۳۰- جایگاه (تعاونی ۵۷) اتوبان قم تهران

۳۱- جایگاه (پویا پردیس) جاده قم کاشان، روبروی پادگان خیبر

۳۲- جایگاه (خانه فردا) پردیسان بلوار امام صادق

۳۳- جایگاه (وفایی) سلفچگان

۳۴- جایگاه (دلفین) جاده سلفچگان دلیجان

۳۵- جایگاه (شهید ابوالفضل) قنوات

۳۶- جایگاه (زیتون) اتوبان تهران قم

۳۷- جایگاه (جام جم) سلفچگان

۳۸- جایگاه (گلستان) جاده قدیم تهران قم

۳۹- جایگاه (یاس) محور جعفریه

۴۰- جایگاه (البرز) اول جاده قدیم قم تهران

۴۱- جایگاه (خلجی ورجانی) - بخش ورجان

۴۲- جایگاه (آلتون) جاده قدیم سلفچگان ساوه

۴۳- جایگاه (مجد) جاده جعفریه

۴۴- جایگاه (آفتاب غربی) اتوبان سلفچگان

۴۵- جایگاه (آفتاب شرقی) اتوبان سلفچگان ساوه

۴۶- جایگاه (ستاره درخشان) میدانک

۴۷- جایگاه (کویر سرخ) اتوبان گرمسار

۴۸- جایگاه (خاطره جاوید) جاده قدیم اصفهان

جایگاه‌های تک سکوی خیابان:

۱- صفاشهر

۲- جمهوری

۳- خاکفرج

۴-پ ردیسان

۵- بهشتی

۶- شهرداری

۷- بلوار غدیر

فروشندگی‌ها:

۱- فروشندگی (پاچیان) جاده قم جعفریه

