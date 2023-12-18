۵۵ جایگاه عرضه سوخت در سطح استان قم فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حصیری مدیر پخش فرآوردههای نفتی استان قم شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر تعداد ۵۵ جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز در سطح استان قم فعال است.
وی بیان کرد: غیر از ۱۴ جایگاهی که از ابتدا دچار اخلال نشدند و با نرخ دولتی بنزین عرضه میکنند در سایر جایگاهها سوخت با نرخ دوم عرضه میشود.
حصیری افزود: در مرحله اول در تلاشیم تا ۷۰ درصد جایگاهها به وضعیت عرضه بنزین به نرخ آزاد قرار گیرند و در ادامه نیز تیمهایی برای برگرداندن دستگاهها به نرخ دولتی اقدام خواهند کرد.
لیست جایگاههای فعال سوخت در قم تا این لحظه به شرح زیر است:
۱- جایگاه (غدیر) انتهای شهرک قدس
۲- جایگاه (مهتاب) اتوبان قم تهران
۳- جایگاه (مهراد) جاده قم سلفچگان
۴- جایگاه (راه ابریشم) اتوبان گرمسار
۵- جایگاه (غزال) جاده قدیم قم تهران
۶- جایگاه (گل افشان) جاده قدیم قم کاشان
۷- جایگاه (الماس) شهرک پردیسان
۸- جایگاه (مقدس زاده) ابتدای بلوار غدیر
۹- جایگاه (مهدیه) انتهای خیابان کارگر
۱۰- جایگاه (فخاری) بلوار خلیج فارس
۱۱- جایگاه (پارسیان) بلوار حضرت معصومه (س)
۱۲- جایگاه (مهرگان) بلوار ۱۵ خرداد
۱۳- جایگاه آفتابگردان
۱۴- جایگاه تعاونی (۵۸) اتوبان قم تهران
۱۵- جایگاه (مهتاب سلطان) اتوبان تهران قم
۱۶- جایگاه (طلایی) کمربندی امام علی (ع)
۱۷- جایگاه (ماهان تندیس) جاده قم- اراک
۱۸- جایگاه (پاسارگاد) کمربندی امام علی قبل از بوستان هاشمی
۱۹- جایگاه (بابا حاجی) کیلومتر ۲۲ جاده اراک
۲۰- جایگاه (ضابطی) خیابان شهید دل آذر
۲۱- جایگاه (کوثر) خیابان اراک
۲۲- جایگاه (مهر و ماه) ابتدای اتوبان قم تهران
۲۳- جایگاه (فخر جوادیه) میدان ۷۲ تن
۲۴- جایگاه (نگین) جاده اراک قم
۲۵- جایگاه (پردیس ترابر) جاده قدیم کاشان
۲۶- جایگاه (مارال ستاره) اتوبان قم کاشان
۲۷- جایگاه (مهرگان کریمه) جاده قدیم قم تهران
۲۸- جایگاه (حرم تا حرم) اتوبان گرمسار
۲۹- جایگاه (صادقی) ابتدای بلوار امام رضا
۳۰- جایگاه (تعاونی ۵۷) اتوبان قم تهران
۳۱- جایگاه (پویا پردیس) جاده قم کاشان، روبروی پادگان خیبر
۳۲- جایگاه (خانه فردا) پردیسان بلوار امام صادق
۳۳- جایگاه (وفایی) سلفچگان
۳۴- جایگاه (دلفین) جاده سلفچگان دلیجان
۳۵- جایگاه (شهید ابوالفضل) قنوات
۳۶- جایگاه (زیتون) اتوبان تهران قم
۳۷- جایگاه (جام جم) سلفچگان
۳۸- جایگاه (گلستان) جاده قدیم تهران قم
۳۹- جایگاه (یاس) محور جعفریه
۴۰- جایگاه (البرز) اول جاده قدیم قم تهران
۴۱- جایگاه (خلجی ورجانی) - بخش ورجان
۴۲- جایگاه (آلتون) جاده قدیم سلفچگان ساوه
۴۳- جایگاه (مجد) جاده جعفریه
۴۴- جایگاه (آفتاب غربی) اتوبان سلفچگان
۴۵- جایگاه (آفتاب شرقی) اتوبان سلفچگان ساوه
۴۶- جایگاه (ستاره درخشان) میدانک
۴۷- جایگاه (کویر سرخ) اتوبان گرمسار
۴۸- جایگاه (خاطره جاوید) جاده قدیم اصفهان
جایگاههای تک سکوی خیابان:
۱- صفاشهر
۲- جمهوری
۳- خاکفرج
۴-پ ردیسان
۵- بهشتی
۶- شهرداری
۷- بلوار غدیر
فروشندگیها:
۱- فروشندگی (پاچیان) جاده قم جعفریه
نظر شما