۵۵ جایگاه عرضه سوخت در سطح استان قم فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حصیری مدیر پخش فرآورده‌های نفتی استان قم شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر تعداد ۵۵ جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز در سطح استان قم فعال است.

وی بیان کرد: غیر از ۱۴ جایگاهی که از ابتدا دچار اخلال نشدند و با نرخ دولتی بنزین عرضه می‌کنند در سایر جایگاه‌ها سوخت با نرخ دوم عرضه می‌شود.

حصیری افزود: در مرحله اول در تلاشیم تا ۷۰ درصد جایگاه‌ها به وضعیت عرضه بنزین به نرخ آزاد قرار گیرند و در ادامه نیز تیم‌هایی برای برگرداندن دستگاه‌ها به نرخ دولتی اقدام خواهند کرد.

لیست جایگاه‌های فعال سوخت در قم تا این لحظه به شرح زیر است:

۱- جایگاه (غدیر) انتهای شهرک قدس

۲- جایگاه (مهتاب) اتوبان قم تهران

۳- جایگاه (مهراد) جاده قم سلفچگان

۴- جایگاه (راه ابریشم) اتوبان گرمسار

۵- جایگاه (غزال) جاده قدیم قم تهران

۶- جایگاه (گل افشان) جاده قدیم قم کاشان

۷- جایگاه (الماس) شهرک پردیسان

۸- جایگاه (مقدس زاده) ابتدای بلوار غدیر

۹- جایگاه (مهدیه) انتهای خیابان کارگر

۱۰- جایگاه (فخاری) بلوار خلیج فارس

۱۱- جایگاه (پارسیان) بلوار حضرت معصومه (س)

۱۲- جایگاه (مهرگان) بلوار ۱۵ خرداد

۱۳- جایگاه آفتابگردان

۱۴- جایگاه تعاونی (۵۸) اتوبان قم تهران

۱۵- جایگاه (مهتاب سلطان) اتوبان تهران قم

۱۶- جایگاه (طلایی) کمربندی امام علی (ع)

۱۷- جایگاه (ماهان تندیس) جاده قم- اراک

۱۸- جایگاه (پاسارگاد) کمربندی امام علی قبل از بوستان هاشمی

۱۹- جایگاه (بابا حاجی) کیلومتر ۲۲ جاده اراک

۲۰- جایگاه (ضابطی) خیابان شهید دل آذر

۲۱- جایگاه (کوثر) خیابان اراک

۲۲- جایگاه (مهر و ماه) ابتدای اتوبان قم تهران

۲۳- جایگاه (فخر جوادیه) میدان ۷۲ تن

۲۴- جایگاه (نگین) جاده اراک قم

۲۵- جایگاه (پردیس ترابر) جاده قدیم کاشان

۲۶- جایگاه (مارال ستاره) اتوبان قم کاشان

۲۷- جایگاه (مهرگان کریمه) جاده قدیم قم تهران

۲۸- جایگاه (حرم تا حرم) اتوبان گرمسار

۲۹- جایگاه (صادقی) ابتدای بلوار امام رضا

۳۰- جایگاه (تعاونی ۵۷) اتوبان قم تهران

۳۱- جایگاه (پویا پردیس) جاده قم کاشان، روبروی پادگان خیبر

۳۲- جایگاه (خانه فردا) پردیسان بلوار امام صادق

۳۳- جایگاه (وفایی) سلفچگان

۳۴- جایگاه (دلفین) جاده سلفچگان دلیجان

۳۵- جایگاه (شهید ابوالفضل) قنوات

۳۶- جایگاه (زیتون) اتوبان تهران قم

۳۷- جایگاه (جام جم) سلفچگان

۳۸- جایگاه (گلستان) جاده قدیم تهران قم

۳۹- جایگاه (یاس) محور جعفریه

۴۰- جایگاه (البرز) اول جاده قدیم قم تهران

۴۱- جایگاه (خلجی ورجانی) - بخش ورجان

۴۲- جایگاه (آلتون) جاده قدیم سلفچگان ساوه

۴۳- جایگاه (مجد) جاده جعفریه

۴۴- جایگاه (آفتاب غربی) اتوبان سلفچگان

۴۵- جایگاه (آفتاب شرقی) اتوبان سلفچگان ساوه

۴۶- جایگاه (ستاره درخشان) میدانک

۴۷- جایگاه (کویر سرخ) اتوبان گرمسار

۴۸- جایگاه (خاطره جاوید) جاده قدیم اصفهان

جایگاه‌های تک سکوی خیابان:

۱- صفاشهر

۲- جمهوری

۳- خاکفرج

۴-پ ردیسان

۵- بهشتی

۶- شهرداری

۷- بلوار غدیر

فروشندگی‌ها:

۱- فروشندگی (پاچیان) جاده قم جعفریه