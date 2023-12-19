تاریخ مراسم تشییع پیکر نسترن هاشمی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، پیکر مرحوم نسترن هاشمی نوازنده و آهنگساز فقید موسیقی ایرانی ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه بیست و نهم آذر ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم این هنرمند نیز روز شنبه ۲ دی ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.

نسترن هاشمی مدرس دانشگاه، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده و مدرس سنتور در سن ۴۰ سالگی بر اثر سانحه تصادف دار فانی را وداع گفت.

این نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی علاوه بر انجام فعالیت‌های متعدد در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی مؤلف چند کتاب آموزش و آهنگساز پروژه‌های موسیقایی متعددی بود که از آن جمله می‌توان به آلبوم موسیقی «شعر زن» اشاره کرد که سال ۱۳۹۷ به خوانندگی حسین علیشاپور پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این هنرمند فقید طی سال‌های اخیر سرپرستی گروه موسیقی «بانگ نو» را نیز بر عهده داشت.

این گروه موسیقایی طی سال‌های اخیر علاوه بر حضور در جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تالارهای مختلفی نیز به اجرای موسیقی ایرانی پرداخته است.