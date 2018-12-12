«شعر زن» در بازار موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «شعر زن» به آهنگسازی و تنظیم‌کنندگی نسترن هاشمی و با صدای حسین علیشاپور توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» روانه بازار موسیقی شد. این آلبوم شامل ۱۰ قطعه به نام های «تا رهایی» باشعر از سیاوش کسرایی، «حضور» (تکنوازی سنتور بیات ترک)، تصنیف «هدیه برای خاک» با شعر از سیاوش کسرایی، «گذر»، «دوباره گفتگو»، «تکنوازی تار»، «ضربی بوسلیک»، «شور تا راک»، «تک نوازی سنتور»، «غبار» و تصنیف «شعر زن» با شعر از حسین منزوی است.

بهاره فیاضی و هامان منصوری نوازندگان تار، کاوه معتمدیان نوازنده کمانچه، کریم قربانی و نگار نوراد نوازنده ویولنسل، معتمد سامانی نوازنده عود، فرزاد موسوی نوازنده بم تار، نازنین پدرثانی نوازنده تمبک و کوزه، میلاد قریشی نوازنده سازهای کوبه‌ای، سام خواجه وند (نوازنده دف، بهاره فیاضی نوازنده تار و نسترن هاشمی نوازنده سنتور گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.

نسترن هاشمی سرپرست و آهنگساز در توضیح این آلبوم نوشته است : «زن... موسیقی... جامعه... آهنگسازی ... حضور ... چشم انداز ... حرف تازه ... اصالت ... اینها همگی واژگانی هستند که سالیان است ذهن مرا به خود مشغول کرده‌اند. موسیقی مسیری است که وقتی قدم در آن می‌گذاری، عاشقانه به استقبال تمامی پیچ‌وخم‌هایش می‌نشینی. شعر زن روایت زنی است در همین نزدیکی...»