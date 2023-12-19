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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

بلومبرگ گزارش داد؛

پهپادهای ارزان‌قیمت حماس بر ارتش پیشرفته «اسراییل» برتری دارند

پهپادهای ارزان‌قیمت حماس بر ارتش پیشرفته «اسراییل» برتری دارند

خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اذعان کرد که پهپادهای حماس بر ارتش به‌ظاهر پیشرفته رژیم صهیونیستی برتری دارند و قدرت پهپادی حماس ضعف سامانه های دفاعی این رژیم را آشکار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا به نقل از رئیس شرکتی که پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند، گزارش داد که جنگ با جنبش مقاومت اسلامی (حماس) تلنگری برای توجه بیشتر ارتش‌ها و تلاش آنها برای توسعه توانایی‌های مرگبار به منظور مقابله با چنین جنگ‌هایی است.

این پایگاه خبری افزود که استفاده حماس از پهپادهای تجاری مجهز به بمب، شکاف‌هایی را در سامانه دفاعی اسراییل آشکار کرد.

بلومبرگ در بخش دیگری از گزارش خود اذعان کرد که پهپادهای حماس که آنها را ارزان قیمت توصیف کرد، بر ارتش پیشرفته اسراییل برتری دارند.

گزارش این روزنامه آمریکایی در حالی است که در تازه‌ترین موج حملات موشکی و راکتی مقاومت فلسطین، تل آویو هدف قرار گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که دست کم چهار موشک از نوار غزه به سمت مناطق مرکزی اراضی اشغالی شلیک شد و یکی از آنها به دریا اصابت کرد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ارتش اشغالگر برای مقابله با برخی موشک‌های شلیک شده از غزه مجبور شده است از سامانه «فلاخن داوود» استفاده کند.

بنا بر اذعان این رسانه‌ها، موشک‌های مقاومت شمار زیادی از صهیونیست‌ها را روانه پناهگاه کرد.

کد مطلب 5971121

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