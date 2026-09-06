طلا خلاف جهت اونس جهانی گران شد؛ بازار زیر سایه نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در هفته گذشته برخلاف روند کاهشی اونس جهانی، با افزایش قیمت‌ها همراه شد؛ به‌طوری که رشد ۲۲ هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد، اثر کاهش ۲۵ دلاری اونس جهانی را خنثی کرد و قیمت انواع طلا و سکه در بازار داخلی افزایش یافت. همزمان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ه، هرچند تأکید دارد که این رشد هنوز به معنای خروج بازار از رکود نیست.

بررسی روند هفتگی بازار نشان می‌دهد اونس جهانی طلا از شنبه هفته گذشته تا امروز، با وجود نوسانات افزایشی و کاهشی، در مجموع ۲۵ دلار کاهش داشته و در پایان معاملات هفتگی به ۴۴۳۰ دلار رسیده است. با این حال، بازار داخلی مسیر متفاوتی را طی کرد و افزایش نرخ ارز باعث شد قیمت طلا و سکه در ایران صعودی شود.

نادربذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به این روند اظهار کرد: با وجود کاهش اونس جهانی طلا، بازار داخلی اما از هفته گذشته تا امروز به علت افزایش ۲۲ هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش روبرو شده است.

بر اساس آخرین قیمت‌های اعلام‌شده، هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افزایش هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته به ۱۰۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۲۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان معامله شد.

در بازار سکه نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۱۸ میلیون تومانی، ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

نیم‌سکه نیز هشت میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه با رشد چهار میلیون تومانی ۴۶ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی بانک مرکزی با افزایش سه میلیون تومانی ۳۴ میلیون تومان معامله شد.

حباب سکه کاهش یافت

با وجود افزایش قیمت انواع سکه، حباب سکه در این مدت روندی کاهشی داشت. طبق اعلام بذرافشان، حباب سکه از روز شنبه هفته گذشته تاکنون ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا با اشاره به شرایط نوسانی بازار، بر ضرورت احتیاط در معاملات تأکید کرد و گفت: توصیه ما به مردم این است که در معاملات خود دقت کنند و در زمان نوسان بازار و شرایط هیجانی صبر داشته باشند.

او ادامه داد: بهتر است مردم زمانی که قیمت‌ها به ثبات رسید اقدام به خرید و فروش کرده تا کمتر در مقابل نوسانات متضرر شوند.

رشد ۱۰ درصدی تقاضا؛ اما رکود همچنان پابرجاست

افزایش قیمت‌ها در بازار طلا در شرایطی رخ داده که به گفته بذرافشان، میزان تقاضا نیز نسبت به دوره اخیر افزایش یافته است. با این حال، این افزایش تقاضا هنوز نتوانسته تغییری اساسی در وضعیت رکودی بازار ایجاد کند.

بذرافشان با اشاره به این موضوع گفت: در پی نوسانات اخیر در بازار طلا نزدیک به ۱۰ درصد به تقاضای بازار افزوده شده اما نسبت به رکود اخیر در بازار تغییر چشمگیری را مشاهده نمی‌کنیم.

به این ترتیب، اگرچه بازار طلا در روزهای اخیر با افزایش قیمت و رشد نسبی تقاضا مواجه شده، اما همچنان نمی‌توان از رونق پایدار معاملات سخن گفت. در واقع، افزایش قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز اتفاق افتاده تا رشد تقاضای واقعی اگرچه بازار طلا در روزهای اخیر با افزایش قیمت و رشد نسبی تقاضا مواجه شده، اما همچنان نمی‌توان از رونق پایدار معاملات سخن گفت. در واقع، افزایش قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز اتفاق افتاده تا رشد تقاضای واقعی .

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز عامل اصلی این افزایش را نرخ ارز دانست و تأکید کرد: افزایش اخیر قیمت طلا با وجود کاهش اونس جهانی ناشی از افزایش نرخ ارز است.

به گفته بذرافشان، در چنین شرایطی سیاست‌گذاری در بازار ارز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار طلا داشته باشد. اگر در این شرایط بانک مرکزی در بازار ارز ورود و مدیریت کند، می‌تواند نقش محوری در بازار طلا داشته باشد.

بر این اساس، بازار طلا و سکه در هفته گذشته تحت تأثیر دو نیروی متفاوت قرار داشت؛ از یک سو کاهش اونس جهانی فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرد و از سوی دیگر رشد قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت‌های داخلی را به سمت بالا سوق داد. نتیجه این تقابل، افزایش قیمت طلا و سکه در کنار کاهش حباب سکه و رشد محدود تقاضا بود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بازار همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسیر آینده آن تا حد زیادی به روند نرخ ارز وابسته خواهد بود.