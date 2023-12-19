صالح محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه ملی قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: برنامه‌ریزی صنعت طیور در استان گیلان به گونه‌ای است که بیش از ۷۵ درصد فعالیت‌های این صنعت در استان گیلان در قالب زنجیره ارزش پایه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به پایش و رصد جوجه‌ریزی استان به صورت ماهانه، به ارائه آمار جوجه‌ریزی در نیمه دوم امسال پرداخت و افزود: در مهر ماه امسال ۲۱ درصد افزایش در جوجه‌ریزی به میزان ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار قطعه انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه در آبان ماه ۲۲ و ۲ دهم درصد افزایش معادل ۱۲ میلیون و ۲۴۶ هزار قطعه جوجه ریزی شده است، گفت: در آذر ماه و آماری که تا به امروز ثبت سامانه شده بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی اتفاق افتاده که پیش بینی می‌کنیم از ۱۲ میلیون قطعه عبور کند.

محمدی با بیان اینکه ۹۱۷ واحد پرورش مرغ در استان گیلان وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۹۸ درصد ظرفیت استفاده می‌شود و درصدی به دلیل مسائل و مشکلات حوزه‌های زیست محیطی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه استان‌های شمالی ظرفیت بالایی در حوزه تولید دام و طیور دارند، افزود: انتظار داریم سقف مجوز مرغداری‌های ۳ استان شمالی کشور از ۵۰ هزار قطعه کاهش یابد تا بتوانیم توان تولید را افزایش دهیم و به این وسیله مانع بزرگ پیش‌روی کسانی که در این حوزه فعالند، برداشته می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ظرفیت میزان تولید مرغ گرم استان بیان کرد: روزانه ۵۵۰ هزار تن لاشه مرغ گرم در کشتارگاه‌های استان کشتار می‌شود ونزدیک به ۳۰۰ هزار تن در استان مصرف شده و مابقی بهاستان‌های تهران و البرز ارسال می‌شود.

محمدی ادامه داد: بخشی از مرغ استان با مجوز دامپزشکی جهت کشتار به استان‌های البرز، قزوین، زنجان و تهران ارسال می‌شودو علی رغم اینکه همه مراحل تولیدی آن‌ها از جوجه‌ریزی تا تأمین نهاده در استان گیلان انجام می‌شود اما در مرحله کشتار در ظرفیت استان گیلان دیده نمی‌شود و درخواست ما این است گزارش‌های عملکرد استان صرفاً محدود به سامانه قرنطینه نشود.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان استان معین در پشتیبانی دام است، افزود: ظرفیت‌های ذخیره‌سازی نهاده دامی در استان وجود ندارد و با توجه به آغاز فعالیت‌های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا به شدت به این انبارها و ظرفیت‌ها در استان نیاز داریم و در این حوزه خواهان کمک از سوی وزارت‌خانه هستیم.