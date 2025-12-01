محمدی: هیچ مشکلی در تأمین مرغ گیلان نداریم

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این استان در تولید مرغ کشور اظهار کرد: گیلان با برخورداری از حدود ۸۰ درصد زنجیره ارزش و زنجیره تولید مرغ، رتبه سوم کشور را در این حوزه دارد و از نظام تولیدی منظم و پایدار برخوردار است.
وی با بیان اینکه علاوه بر تأمین نیاز داخل استان، بخشی از نیاز استان تهران نیز توسط گیلان تأمین میشود، افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ از گیلان به تهران، البرز و دیگر نقاط کشور ارسال میشود. به گفته محمدی، توزیع مرغ در شهرستانهای گیلان نیز بر اساس سهمیهبندی متناسب با جمعیت حقیقی و شناور انجام میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: دغدغه ایجادشده در حوزه تأمین نهادههای دامی با ورود رئیسجمهور، مجموعه مالی وزارت جهاد کشاورزی و استاندار گیلان برطرف شد و تأمین ارز مورد نیاز انجام گرفته است.
وی تأکید کرد: نهادهها در حال تأمین بوده و امکان خرید برای تولیدکنندگان فراهم شده است.
نظر شما