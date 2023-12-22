اتاق فکر حماس معادلات رژیم صهیونسیتی را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبه‌های نماز جمعه خمین گفت: رژیم اشغالگر قدس به دلیل نداشتن توان ورود به جنگ دیگر، برای مدیریت جنگ در بخش شمالی غزه تلاش می‌کند.

امام جمعه خمین با اشاره به اینکه حماسه ملت مسلمان و جهاد نظامی با کفار جهانی در سرزمین فلسطین دایر است، ادامه داد: این حادثه طولانی‌ترین جنگ ملت اسلام و فلسطین با صهیونیسم است که وارد سومین ماه شده است.

وی اظهار کرد: در عرصه میدانی این نبرد رژیم اشغالگر تاکنون ۲۰ هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین که بیشتر آنها از کودکان و زنان هستند را به خاک و خون کشیده است.

خطیب جمعه خمین بر ضرورت هوشیاری در مقابل حیله‌های دشمن در عرصه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.

حجت الاسلام میرصادقی گفت: پیدایش حماسه در زندگی انسان با زندگی مومنانه گره خورده است و این روحیه باید منتقل شود چراکه این مهم امید را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به سالروز وفات حضرت ام البنین و تکریم مادران و همسران شهدا، ادامه داد: روح حماسه سازی و پرورش انسان‌های حماسه ساز نیاز به تربیت کنندگانی مستحکم دارد.

امام جمعه خمین تاکید کرد: روح حماسه که در دوره‌های مختلف در تک تک مردم ایران وجود داشته امروز در مردم غزه جلوه گری می‌کند.

حجت الاسلام میرصادقی گفت: انصار الله یمن در دریای سرخ گلوگاه اقتصادی رژیم صهیونیستی را می‌فشارد و پس از اعلام تشکیل ائتلاف دریایی ۹ کشور توسط آمریکا، انصار الله قهرمان اخطارهای لازم را به این کشورها اعلام کرده است.

امام جمعه خمین افزود: رژیم صهیونیستی با آتش بس موقت و حمله سوم مجدد زمینی به غزه به دنبال فرصتی برای پیوستن نیروی جدید است.

خطیب جمعه خمین تصریح کرد: انصار الله یمن با امکاناتی نظامی خود کابوس ناوگان آمریکا شده است و به زودی شاهرگ استکبار را قطع می‌کند.

وی با اشاره به شهادت تعدادی از افراد نیروی انتظامی در راسک و حک پمپ بنزین، گفت: هدف دشمن از این اقدامات ایجاد اختلال در کشور است.