به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات تخریب ۹ کوره نیمه‌صنعتی غیرمجاز تولید زغال اظهار داشت که در راستای اجرای ضوابط و مقررات زیست‌محیطی و مقابله با فعالیت کوره‌های غیرمجاز تولید زغال، ۹ کوره نیمه‌صنعتی با دستور مقام قضایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی تخریب شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم، افزود: فعالیت این‌گونه کوره‌ها به دلیل انتشار آلاینده‌های جوی، می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و بروز پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان شود؛ از این رو شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز تولید زغال در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مقابله با منابع آلاینده تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، اقدامات نظارتی و قانونی برای شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و مغایر با ضوابط زیست‌محیطی را با جدیت دنبال می‌کند.

عسگری ضمن قدردانی از حمایت و همکاری دادستان شهرستان و عوامل نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: گشت‌ها و پایش‌های زیست‌محیطی در سطح شهرستان استمرار خواهد داشت و با فعالیت‌هایی که موجب آلودگی محیط زیست و تهدید سلامت عمومی شوند، مطابق قانون برخورد می‌شود.