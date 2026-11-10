به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر سه شنبه به همراه مدیر منطقه ۴ و جمعی از مدیران شهری در راستای بررسی مشکلات و مطالبات شهروندان از کوی شهید مطهری بازدید و در دیدار با هیئت‌امنای مسجد و معتمدان این محله بر پیگیری و اجرای مطالبات اهالی تاکید کرد.

شهردار همدان در این دیدار رسیدگی به موضوعاتی از جمله ترافیکی، احداث فرهنگسرا و بازارچه محلی، افزایش تعداد ناوگان تاکسی و اتوبوس و همچنین پوشش رودخانه این کوی را از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده برشمرد و بر ضرورت پاسخ‌گویی شفاف به شهروندان تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم ارائه پاسخ روشن به مردم اظهار کرد: شهرداری آمادگی دارد ظرف مدت ۲ ماه پس از بررسی دقیق موضوعات و مشکلات منطقه درباره امکان پیشبرد کارها اعلام نظر قطعی کند تا در صورت وجود موانع اجرای، راهکارهای جایگزین بررسی و اتخاذ شود.

حسینی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مالکان در فرآیند تفکیک و آماده‌سازی اراضی گفت: شهرداری همدان آمادگی کامل دارد با شفافیت کامل در این حوزه ورود پیدا کرده و از حقوق مالکان صیانت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص درخواست اهالی مبنی بر پوشش رودخانه این محله بر ضرورت پیگیری موضوع با دستگاه متولی آب اشاره کرد و خواستار بررسی این مطالبه همزمان با فرآیند تدوین بودجه سال آینده شهرداری شد.

شهردار همدان همچنین با اشاره به ضوابط صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی در چارچوب توانمندسازی محلات رعایت ضوابط تفکیک و ساخت‌وساز را ضروری دانست و بر پیگیری و بررسی درخواست‌های مرتبط با مسجد و اجرای برنامه‌های فرهنگی و محله‌ای تأکید کرد.