به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ظهر سه شنبه در همایش «نفس» با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور اظهار کرد: اگر روند کاهش رشد جمعیت ادامه یابد، جامعه در آینده با بحران‌ها و چالش‌های اجتماعی و امنیتی متعددی روبه‌رو خواهد شد به همین دلیل موضوع جمعیت یک مسئله فرا دستگاهی است که تمامی دستگاه‌ها باید در آن نقش‌آفرینی کنند.

وی با تاکید بر اینکه سقط جنین در تمامی نظام‌های حقوقی ممنوع است، افزود: در کشور ما نیز این موضوع از گذشته در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و با تصویب ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ خلأهای قانونی پیشین تکمیل شده است.

دادستان همدان ادامه داد: براساس مفاد این قانون سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب می‌شود به گونه‌ای که حتی والدین نیز به تنهایی نمی‌توانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

نجفی با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی این جرم تصریح کرد: مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی از جمله حبس و پرداخت دیه برای سقط جنین پیش‌بینی شده و در صورت دخالت پزشک، ماما یا داروفروش خارج از چارچوب قانون علاوه بر اعمال مجازات‌های حبس و دیه، پروانه فعالیت آنها ابطال و محرومیت‌های شغلی اعمال خواهد شد.

وی یادآور شد: در مواردی که اقدام به سقط غیرمجاز به صورت گسترده انجام شده و به نوعی بسترسازی برای این جرم صورت گیرد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و عنوان مجرمانه «فساد فی‌الارض» قابل اعمال است و در حال حاضر نیز پرونده یک تا ۲ متهم در این حوزه در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

دادستان همدان در خصوص شرایط قانونی سقط درمانی گفت: براساس قانون سقط جنین تنها در موارد مشخصی امکان‌پذیر است از جمله وجود خطر جدی برای جان مادر و انحصار راه نجات در سقط با سن کمتر از چهار ماه قمری، یا وجود ناهنجاری‌های شدید جنین که موجب عسر و حرج شدید برای مادر شود و با رضایت وی همراه باشد و این امر فقط پس از بررسی تخصصی در کمیسیون پزشکی قانونی و احراز شرایط از سوی مقام قضایی انجام می‌شود.

نجفی خاطرنشان کرد: حضور مقام قضایی در این فرایند هیچ‌گونه خللی به بررسی فنی و تخصصی پزشکان وارد نمی‌کند و تمامی اطلاعات پرونده‌ها نیز با رعایت کامل اصل محرمانگی بررسی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نقش کلیدی کادر درمان در آگاهی بخشی و پیشگیری از سقط غیرمجاز تاکید کرد: متاسفانه برخی افراد به دلیل ناآگاهی، جنین را صرفا یک شی پنداشته و سقط را امری مباح می‌پندارند؛ در حالی که یک جمله دلسوزانه و مشاوره صحیح از سوی پزشکان و کادر درمان می‌تواند از وقوع بسیاری از این حوادث جلوگیری کند.