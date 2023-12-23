بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تلکام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (تلکام٢٠٢٣) با شعار تحول دیجیتال و اتصال پذیری از امروز ۲ دی ماه به مدت چهار روز در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع در ۶ سالن از جمله سالن های ۵،۶،۷،۸،۹،۱۰، و ۱۱ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۵۵ شرکت داخلی و ۶ شرکت خارجی از کشور چین حضور خواهند داشت و همچنین بیش از ۸۰ نفر از ۳۰ شرکت مختلف به عنوان هیات تجاری از ۹ کشور از جمله روسیه، چین، ترکمنستان سوریه، عراق، ترکیه، افغانستان، ازبکستان و ارمنستان برای بازدید از نمایشگاه حضور خواهند داشت.

در این نمایشگاه کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی و جلسات بی تو بی مختلف برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست ها شرکت کنند.

علاقه مندان می توانند از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (تلکام٢٠٢٣) از ۲ تا ۵ دی ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کنند.