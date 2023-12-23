تعرفه اینترنت از سال ۹۶ تغییری نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توانگر در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (تلکام ٢٠٢٣) که امروز صبح در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال به معنای تحول در فرایندهای اقتصادی در کشور است گفت: در انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تبادل داده‌ها یک بعد جدید در جهان نهادینه شده است و فناوری‌های نوین در ساختار زیست بوم اقتصاد دیجیتال نقش مهمی دارند و باعث افزایش خلاقیت در بهبود سازوکارهای اقتصاد دیجیتال هستند.

توانگر با بیان اینکه یکی از مطالبات این روزها رفع اختلالات اینترنتی و ارائه اینترنت با کیفیت به مردم است تصریح کرد: پروژه فیبر نوری با مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که قطعاً تأثیر به‌سزایی در کیفیت ارتباطات دارد و براساس اطلاعات دریافت شده در این طرح ۹ اپراتور فعالیت دارند و در حال حاضر در ۱۶۰ شهر نهضت فیبرکشی را آغاز کرده‌اند و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر فیبر کشی انجام شده و به ۱۰۵ شهر سرویس ارائه شده است. تاکنون ۵ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتند که اقدامی انقلابی محسوب می‌شود.

وی به چالش‌های پروژه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: عدم همکاری برخی شهرداری‌ها برای صدور مجوزهای لازم یکی از چالش‌های این پروژه است و شهرداری تهران اخیراً همکاری شایسته‌ای را لحاظ کرده است. کل دولت باید کمک کند تا انگیزه مردم برای استفاده از این امکان فراهم شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یارانه ۲ میلیونی برای فراهم شدن این امکان به مردم ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: حجم عمده ترافیک کشور بر روی حوزه موبایل است که در کشورهای پیشرفته برعکس است.

توانگر درخصوص استفاده از پلتفرم‌های بومی گفت: نیازمند این هستیم که اعتماد شهروندان به استفاده از پیامرسان‌ها و پلتفرم‌های بومی جلب شده و قانون حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شود. در این راستا طرحی برای حفاظت از داده‌ها آماده کرده‌ایم و مقرر شده تا با همکاری دولت و وزارت ارتباطات لایحه‌ای ارائه شود.

وی افزود: پیش‌نویس این لایحه آماده است و به دولت ارائه خواهد شد. ریاست مجلس نیز قول داده است در صورت تأیید این لایحه از سوی دولت بررسی لازم را در اسرع وقت انجام دهد. شرط لازم برای اعتماد مردم به پیامرسان‌ها و پلتفرم‌های بومی حرمت دادن به اطلاعات شخصی آن‌هاست و باید در این امر مهم قانون گذاری شود.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی انسجام ندارد، تنوع وقتی خوب است که مانع هم‌افزایی نشود. امیدواریم در این نمایشگاه به هم‌افزایی لازم برسیم. وضع زیرساخت ارتباطی خوب نیست، کاهش درآمد اپراتورها و زیرساخت مانع سرمایه گذاری شده است. در سال ۹۵ سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری داشتیم و این عدد از همان سال بالای ۵۰۰ میلیون نرفته و امروز به ۳۰۰ میلیون رسیده است.

توانگر گفت: یکی از موانع رشد صنعت تلکام نامتناسب بودن تعرفه‌ها است. از سال ۹۶ تعرفه اینترنت تغییری نداشته اما هزینه اپراتورها ۱۰ برابر شده است و در این صورت اپراتورها امکان سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را ندارند و دود این مساله در چشم کل صنعت اقتصاد دیجیتال کشور می‌رود.