قدردان اشتیاق مردم به قرآن کریم باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسب انتصاب حجت الاسلام سید مصطفی حسینی به سمت دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و فصل نوین فعالیت‌های این شورا، پیامی منتشر کرد.

متن پیام معاف بدین شرح است;

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای توسعه فرهنگ قرآنی که در سال ۱۳۸۸ و با اهتمام مشترک دولت نهم و دهم و همه دغدغه مندان توسعه فرهنگ قرآنی کشور و همکاری همه عاشقان قرآنی ایران اسلامی تأسیس گردید، اولاً به عنوان مرکز هم آهنگی و هم افزایی و هم صدایی نهادهای متعدد قرآنی کشور و ثانیاً در جایگاه نهاد سیاستگذار و سیاست پژوه و سیاست نویس و ثالثاً به عنوان کانون گفتگو و ترابط و تواصی به حقّ و تواصی به صبر مجموعه‌های متکثر قرآنی کشور، از ارکان کلیدی و رئیسی نظام توسعه فرهنگ قرآنی و نقطه مرکزی مدیریت شبکه‌ای قرآنی کارآمد در کشور تعریف شد که با نقش آفرینی الهام بخش و اثربخش و اتخاذ نگاه راهبردی و کلان نگر، می‌تواند و میباید راهبر تحولات بنیانی و برنامه‌های بنیادی و فعالیت‌های بلندمدت قرآنیان بوده و موجب اتصال اندیشه‌های مترقی، انگیزه‌های راقی و انگیخته‌های خالصانه آنها گردد.

انتخاب برادر بزرگوارم جناب حجت الاسلام سید مصطفی حسینی که از فعالان خوشفکر، حافظان قرآن کریم و مدیران باسابقه قرآنی کشور و مرتبط با مجموعه‌های بزرگ مردمی کشور است، نشانه دیگری از تصمیم تحوّل گرایانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت مردمی آیت الله رئیسی در مدیریت کلان فعالیت‌های دینی و قرآنی کشور است و ما را به تقویت فضای جدید در فضای قرآنی کشور امیدوار می‌کند که خصوصیت مهم این فصل جدید، رفتارهای همدلانه و مواضع همگرایانه و همراهی مضاعف کنشگران و نهادهای قرآنی و عترتی و مسجدی کشور در عمل به آیه شریفه ”یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ” می‌باشد.

شورای توسعه فرهنگ قرآنی در دوره جدید و در شرایطی که در دولت مردمی، امر قرآن در رأس برنامه‌های فرهنگی و هنری دولت قرار دارد، وظایف سترگ و سنگینی بر عهده دارد که مهمترین آنها، اولاً: پیگیری مجدانه و عازمانه اوامر بر زمین مانده قرآنی رهبر حکیم انقلاب؛ ثانیاً: تکریم عملی خادمان و پیشکسوتان و بزرگان قرآنی کشور و توجه همزمان به استعدادهای جوان و نورسته ثالثاً: رسیدگی به انبوه مشکلات و دردهای مزمن مجموعه‌های بااخلاص و مؤسسات مردمی قرآنی کشور؛ رابعاً: تقویت کمیسیون‌های ششگانه ذیل شورا و خامسا: ارتقا و اعتلا نقش محتوائی، فکرافزاری و نرم‌افزاری شورای توسعه در مدیریت امر قرآن و طراحی حرکتهای بزرگ معرفتی و مردمی در کشور است.

اکنون که ذوق و شوق و سوق مردم قرآن دوست کشورمان به آموزه‌های عالی و مفاهیم متعالی قرآن کریم در نمودار صعودی ست و مسابقات بین المللی قرآن، نمایشگاه بین المللی قرآن، برنامه‌های تلویزیونی قرآنی و محافل تلاوت قرآن مورد توجه و عنایت مردم است و گرایش بی سابقه‌ای به قرآن در اقصی نقاط جهان ایجاد شده است باید بدون فوت وقت اولاً: در جهت مردمی‌سازی و اجتماعی‌سازی و فراگیرسازی برنامه‌های قرآنی کشور، طراحی‌های نوین داشت و ثانیاً برنامه‌های جذاب بین المللی و فرامرزی قرآنی جمهوری اسلامی را رونق بخشید و ثالثاً: در گام دوم انقلاب اسلامی در جهت تحقق تمدن قرآنی و حکمرانی قرآنی، گام‌های عملی و مؤثر برداشت.

همه ارکان دولت اعم از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و سازمان اوقاف و سایر نهادها آماده کمک‌های حداکثری به شورای توسعه فرهنگ قرآنی در این امور راهبردی هستند.

دعا می‌کنم که مجاهدت‌های تمامی پیشکسوتان، اندیشمندان و مدیران اسبق و سابق دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مرضی رضای حضرت الله و حضرات معصومین قرار داشته باشد و توفیقات خالصانه مدیران فعلی همه مجموعه‌های قرآنی کشور، بخصوص ریاست جدید شورا، برادر فرهمند و فرازمند و اندیشمندم جناب حجت الاسلام محمد قمی و دبیر جدید ارجمند شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزون باشد.