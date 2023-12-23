به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد در این خصوص گفت: مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ شهدای بافق طی چهار عملیات جداگانه موفق شدند چهار سارق حرفه ای را دستگیر کنند.

وی افزود: این سارقان اقدام به سرقت فلش از داخل خودرو، پخش خودرو، کارت سوخت خودرو ، کابل و .... از یک اداره کرده بودند که با هوشیاری مأموران پلیس هر چهار نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بافق از شهروندان خواست: برای پیشگیری از سرقت وسایل و لوازمشان، رعایت نکات ایمنی را همیشه در کارها مدنظر قرار دهند تا سارقان در اهدافشان ناکام بمانند.