  1. استانها
  2. یزد
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

فرمانده انتظامی بافق خبر داد؛

دستبند پلیس بافق بر دستان ۴ سارق حرفه‌ای

دستبند پلیس بافق بر دستان ۴ سارق حرفه‌ای

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان بافق از دستگیری چهار سارق در عملیات های مختلف توسط مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ شهدای بافق خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد در این خصوص گفت: مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ شهدای بافق طی چهار عملیات جداگانه موفق شدند چهار سارق حرفه ای را دستگیر کنند.

وی افزود: این سارقان اقدام به سرقت فلش از داخل خودرو، پخش خودرو، کارت سوخت خودرو ، کابل و .... از یک اداره کرده بودند که با هوشیاری مأموران پلیس هر چهار نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بافق از شهروندان خواست: برای پیشگیری از سرقت وسایل و لوازمشان، رعایت نکات ایمنی را همیشه در کارها مدنظر قرار دهند تا سارقان در اهدافشان ناکام بمانند.

کد مطلب 5974117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها