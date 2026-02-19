به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: نقش راهبردی آموزش و پژوهش در توسعه پایدار زیرساختها مهم بوده و تقویت زیرساختهای علمی و پژوهشی از اهداف گارگروه پژوهش است.
وی بر ضرورت هدفمندی اعتبارات پژوهشی و حمایت از ایدههای نوآورانه جوانان و نخبگان استان اردبیل تأکید کرد و افزود: تعامل مستمر میان مراکز علمی و بخشهای اجرایی برای حل مسائل و چالشهای اولویتدار استان باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل تصریح کرد: تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی در زمینه اجرای طرحهای دانشبنیان امضا و تبادل میشود تا ارتباطات علمی افزایش یابد.
گفتنی است در ادامه این نشست، اعضای کارگروه نیز پیشنهادها و دیدگاههای خود را در راستای ارتقای شاخصهای علمی و فناوری استان اردبیل مطرح کردند.
