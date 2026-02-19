۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

حبیبی: حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان رویکرد مهم مدیریت استان اردبیل است

اردبیل- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: حمایت از طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان و ایجاد هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: نقش راهبردی آموزش و پژوهش در توسعه پایدار زیرساخت‌ها مهم بوده و تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی از اهداف گارگروه پژوهش است.

وی بر ضرورت هدفمندی اعتبارات پژوهشی و حمایت از ایده‌های نوآورانه جوانان و نخبگان استان اردبیل تأکید کرد و افزود: تعامل مستمر میان مراکز علمی و بخش‌های اجرایی برای حل مسائل و چالش‌های اولویت‌دار استان باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل تصریح کرد: تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی در زمینه اجرای طرح‌های دانش‌بنیان امضا و تبادل می‌شود تا ارتباطات علمی افزایش یابد.

گفتنی است در ادامه این نشست، اعضای کارگروه نیز پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را در راستای ارتقای شاخص‌های علمی و فناوری استان اردبیل مطرح کردند.

کد خبر 6753623

