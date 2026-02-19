پایان ۱۵ سال بلاتکلیفی مسکن مددجویان بهزیستی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز،ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تعیین تکلیف پروژه ۲۵۶ واحدی شهرک آژینه اظهار داشت: این پروژه که بیش از ۱۵ سال بلاتکلیف مانده و به مرحله واگذاری نرسیده بود، با پیگیری‌های مستمر به سرانجام رسید و وارد فاز اجرایی و تحویل شده است.

وی در ادامه افزود: در این مجموعه علاوه بر ۲۵۶ واحد پیشین، ۴۶ واحد دیگر نیز برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده است که با هماهنگی‌های انجام‌شده با بهزیستی استان، قرارداد اجرای آن با بنیاد مسکن منعقد و پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرماندار پیشوا با بیان اینکه روند اجرایی این بخش از پروژه از چند روز گذشته آغاز شده است، گفت: امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات تکمیل این واحدها انجام و به خانوارهای تحت پوشش تحویل شود.

دانش‌آموز با تأکید بر اینکه تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه هدف بهزیستی است، تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر را برطرف کند و تلاش داریم تکالیف بر زمین‌مانده سال‌های گذشته هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: به مددجویان و مستمری‌بگیران بهزیستی اطمینان می‌دهیم موضوع با جدیت در حال پیگیری است و به‌زودی خبرهای خوشی درباره تحویل این واحدها اعلام خواهد شد.