به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه بررسی پروژههای نیمهتمام کلانشهر تبریز صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن، به ریاست بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.
بهرام سرمست در این جلسه جلب رضایت مردم را مهمترین اصل در طراحی و اجرای پروژههای شهری دانست و گفت: در کنار این، توجیه اقتصادی پروژهها هم مهم است و باید منافع سرمایهگذاران بخش خصوصی هم تامین شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای نیمهتمام کلانشهر تبریز و نقش این پروژهها در ارتقای رفاه و آسایش شهروندان، بر اهتمام جدی شهرداری تبریز و همکاری همه دستگاههای مسئول در این زمینه تاکید کرد.
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای مسیر قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه، استفاده از ظرفیت خودروهای پلاکارس برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی تبریز، تغییر کاربری بخشی از زمینهای تجاری به مسکونی در راستای اجرای طرحهای ملی مسکن و آخرین وضعیت پروژه تجاری آیسان بررسی و تصمیمات لازم درخصوص آنها اتخاذ شد.
