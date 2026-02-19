به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فرزادنیا اظهار کرد: مهمانسرای حضرت رضا (ع) با تدوین برنامه‌ای جامع، آماده میزبانی گسترده از زائران در ایام تلاقی ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز است.

مدیر مهمانسرای حضرت رضا(ع) ادامه داد: با برگزاری جلسات ویژه برنامه‌ریزی، امسال نیز مطابق سنوات گذشته پذیرایی از زائران در هر دو مهمانسرای حضرت با ظرفیت کامل انجام می‌شود.

وی گفت: طبخ و توزیع غذای گرم به عنوان افطاری برای ساکنان مناطق برخوردار و علاوه برآن به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار در دستور کار است و سفره‌های اکرام رضوی نیز به‌صورت روزانه در صحن‌های حرم مطهر، گسترده می‌شود.

فرزادنیا با اشاره به رویدادهای شاخص این ایام افزود: یکی از برنامه‌های برجسته امسال، پیش‌بینی برپایی دو سفره افطاری بسیار بزرگ با ظرفیت پذیرایی بیش از ۱۰ هزار نفر در ایام خاص ماه مبارک است که تجربه‌ای متفاوت از میزبانی در بارگاه منور رضوی را، رقم خواهد زد. همچنین، فرآیند طبخ و توزیع سحری برای کارکنان، خادمان و خادمیاران به همراه افطاری ویژه زائران به‌طور منظم انجام می‌شود.

مدیر مهمانسرای حضرت رضا (ع) از ایجاد تنوع در برنامه غذایی ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار تدابیری اتخاذ شده است تا چهار نوع پیش‌غذا شامل آش رشته، آش بلغور، آش آلو و سوپ جو در برنامه توزیع، قرار گیرد. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین آب‌جوش و بسته‌های افطاری سبک برای باز کردن روزه زائران پیش‌بینی شده است تا تکریم زوار در عالی‌ترین سطح ممکن، صورت پذیرد.

وی با اشاره به تلاقی ماه مبارک رمضان با تعطیلات سال جدید، تصریح کرد: ویژگی خاص برنامه‌های امسال، پیوستگی ایام اوج خدمت‌رسانی است.ما از ابتدای ماه شعبان وارد دوره پیک شده‌ایم و این خدمت‌رسانی ویژه به مدت ۸۰ روز تا پایان تعطیلات نوروز به‌صورت شبانه‌روزی، ادامه دارد.

فرزادنیا خاطرنشان کرد: تمامی این خدمات گسترده و تجهیزات لازم برای پذیرایی از میلیون‌ها زائر، از محل نذورات و ارادت ناذران گرامی تأمین شده است.