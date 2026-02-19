به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد: پیشنهادات روسیه به ناتو درباره تضمین‌ های امنیتی همچنان به عنوان ابزارها و فرصت‌ های واقعی اعتبار و اهمیت خود را حفظ کرده اند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: تماس‌ ها در سطوح نظامی میان روسیه و ناتو همواره انجام شده و در صورت لزوم می‌ تواند در سطح بالایی نیز برقرار شود.

«الکساندر گروشکو» سپس افزود: چنین تماس‌ هایی در صورت نیاز انجام شده است؛ در سطح نظامی نسبتاً بالایی. در صورت لزوم، می‌توان آنها را بازهم برقرار کرد. این تماس‌ها محرمانه هستند و بنابراین نمی‌توان جزئیات بیشتری در مورد آنها ارائه داد. اگر به هر یک از پیشنهادهایی که ارائه شده و مورد حمایت شرکای ما قرار نگرفته است، نگاه کنیم، اجرای هر یک از آنها به طور قابل توجهی امنیت در اروپا را تقویت می‌کند. از این نظر، همه آنها به عنوان ابزارهای واقعی، به عنوان یک فرصت واقعی برای بهبود وضعیت امنیتی، همچنان مرتبط هستند.