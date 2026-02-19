۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

شفیعی: ۱۰۶ کرسی به شوراهای اسلامی زنجان افزوده شد

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان از افزایش تعداد کرسی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بهزاد شفیعی با اشاره به افزایش تعداد روستاهای واجد شرایط برگزاری انتخابات، افزود: در حال حاضر ۷۵۰ روستا در استان دارای شرایط برگزاری انتخابات هستند که نسبت به دوره قبل ۲۸ روستا افزایش یافته است.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۳۳۴ کرسی مربوط به شوراهای اسلامی روستاهاست که در مقایسه با دوره قبل ۹۶ کرسی افزایش دارد.

شفیعی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات در ۲۳ شهر استان، گفت: در مجموع ۱۲۳ کرسی در شوراهای اسلامی شهرها وجود دارد که نسبت به دوره گذشته ۱۰ کرسی افزایش یافته است و شهر زنجان با ۹ کرسی بیشترین تعداد کرسی را در میان شهرهای استان دارد.

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان، افزایش تعداد روستاهای واجد شرایط را نتیجه پیگیری‌های انجام‌ شده با تأکید استاندار عنوان کرد و افزود: این اقدام زمینه بهره‌مندی روستاهای بیشتری از ظرفیت شوراها و خدمات مدیریت محلی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان ثبت‌نام حضوری، از داوطلبان خواست در مهلت مقرر با مراجعه به بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به ثبت‌نام اقدام و با مشارکت در انتخابات، در تعیین مدیریت محلی مناطق خود نقش‌آفرینی کنند.

