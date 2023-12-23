تخفیف ۳۰ درصدی نمایش «بودن» برای تماشاگران در ۳ روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، همزمان با آغاز پیش فروش نمایش «بودن» به کارگردانی عاطفه تهرانی و تهیه‌کنندگی داود نامور پیش فروش بلیت‌های این نمایش برای سه روز اول با ۳۰ درصد تخفیف ارایه شده است.

نمایش «بودن» به کارگردانی عاطفه تهرانی و تهیه‌کنندگی داود نامور از دوشنبه، چهارم دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۵ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود، مدت زمان نمایش «بودن» ۴۵ دقیقه است.

عاطفه تهرانی پس از ۱۰ سال دوری از بازیگری و تمرکز بر حرفه طراحی حرکت و کارگردانی، در قامت بازیگر به صحنه تئاتر برمی‌گردد.

عوامل این نمایش عبارتند از: طراح حرکت و کارگردان: عاطفه تهرانی، تهیه‌کننده: داود نامور، بازیگر: عاطفه تهرانی، مشاور کارگردان: بهزاد اقطایی، موسیقی: علی کیانیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سارا صادقی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح صحنه: فرزاد هدایت نوری، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح مپینگ: حجت ‌حاج ‌عبداللهی، طراح پوستر: صادق حسینی، ساخت تیزر و موشن گرافیک: بهروز داوری، مشاور رسانه‌ای: مرتضی رنجبران، مدیر تبلیغات: صدرا صباحی.