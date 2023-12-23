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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

تخفیف ۳۰ درصدی نمایش «بودن» برای تماشاگران در ۳ روز نخست

تخفیف ۳۰ درصدی نمایش «بودن» برای تماشاگران در ۳ روز نخست

بلیت نمایش «بودن» به کارگردانی عاطفه تهرانی در سه روز نخست با ۳۰ درصد تخفیف ارایه می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، همزمان با آغاز پیش فروش نمایش «بودن» به کارگردانی عاطفه تهرانی و تهیه‌کنندگی داود نامور پیش فروش بلیت‌های این نمایش برای سه روز اول با ۳۰ درصد تخفیف ارایه شده است.

نمایش «بودن» به کارگردانی عاطفه تهرانی و تهیه‌کنندگی داود نامور از دوشنبه، چهارم دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۵ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود، مدت زمان نمایش «بودن» ۴۵ دقیقه است.

عاطفه تهرانی پس از ۱۰ سال دوری از بازیگری و تمرکز بر حرفه طراحی حرکت و کارگردانی، در قامت بازیگر به صحنه تئاتر برمی‌گردد.

عوامل این نمایش عبارتند از: طراح حرکت و کارگردان: عاطفه تهرانی، تهیه‌کننده: داود نامور، بازیگر: عاطفه تهرانی، مشاور کارگردان: بهزاد اقطایی، موسیقی: علی کیانیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سارا صادقی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح صحنه: فرزاد هدایت نوری، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح مپینگ: حجت ‌حاج ‌عبداللهی، طراح پوستر: صادق حسینی، ساخت تیزر و موشن گرافیک: بهروز داوری، مشاور رسانه‌ای: مرتضی رنجبران، مدیر تبلیغات: صدرا صباحی.

کد مطلب 5974118
سید امیر شایان حقیقی

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