به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از موشکباران شهرک بئیری در اطراف غزه خبر دادند.
منابع صهیونیست نیز به شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرکهای اطراف غزه اشاره کردند.
همچنین صدای آژیر خطر در شهرک کفار عزه در اطراف غزه به صدا درآمد.
گردانهای المجاهدین نیز اعلام کرد که عسقلان را هدف حمله موشکی قرار داده است.
همزمان با آن مبارزان گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق الشجاعیه هدف قرار دادند.
نیروهای قسام هم در حال نبرد شدید از مسافت صفر با نظامیان رژیم صهیونیستی هستند که در منطقه جحر الدیک رخنه کرده اند.
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