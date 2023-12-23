آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست‌نشین بئیری و کفار عزه به صدا درآمد

مقاومت فلسطین در اوج نبرد تن به تن با نظامیان رژیم صهیونیستی، به حمله های موشکی خود به شهرک های اطراف غزه نیز ادامه داده است.