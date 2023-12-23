به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی به آخرین روند مربوط به مذاکرات غیرمستقیم مبادله اسیران میان رژیم صهیونیستی و حماس پرداختند.

رسانه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع مذاکره کننده درباره آتش بس اعلام کرد: اختلافات میان اسرائیل و حماس زیاد است.

این رسانه صهیونیست در عین حال گزارش داد: مذاکره هنوز به بن بست نرسیده است.

از سوی دیگر ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که اهداف جنگ غزه محقق نخواهد شد.

وی خواستار توقف جنگ در ازای برگردانیدن اسیران این رژیم شد.

اولمرت گفت: اسرائیل در حال از دست دادن حمایت بین المللی و در رأس آنها آمریکاست که به فشار خود بر نتانیاهو برای توقف جنگ خواهند افزود.

وی افزود: ما به مرحله سرنوشت سازی رسیده ایم یا توقف جنگ با اسیران زنده یا توقف جنگ به سبب فشارهای وارده علیه ما با اسیران مُرده.