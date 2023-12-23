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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

نبرد شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در شمال غزه

نبرد شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در شمال غزه

مبارزان مقاومت فلسطین در حال نبرد شدید با اشغالگران در منطقه جبالیا در شمال غزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد: مبارزان ما در حال نبرد سنگین در منطقه جبالیا در شمال غزه هستند. مبارزان ما شماری از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.

قسام بیان کرد: در منطقه جحر الدیک در مرکز غزه نیز با انفجار تونلی شماری از نظامیان ویژه صهیونیست را هدف قرار دادیم و نیروهای کمکی آنها را نیز با خمپاره هدف قرار داده و تلفات زیادی به آنها وارد کردیم. همچنین در این منطقه مبارزان ما از فاصله صفر با اشغالگران درگیر شدند.

در بیانیه قسام همچنین آمده است: یکی از مبارزان ما از فاصله نزدیک چهار نظامی صهیونیست را در منطقه القصاصیب در اردوگاه جبالیا در شمال غزه هدف قرار داد.

قسام بیان کرد: مبارزان ما ۵ تانک صهیونیست را هدف قرار دادند.

سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد: مواضع نظامیان صهیونیست را در شرق رفح با خمپاره سنگین هدف قرار داده و تلفاتی به آنها وارد کردیم.

گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد همچنین از انهدام تانک مرکاوا با موشک تاندوم در اطراف فلکه ابوشرخ در شمال غزه خبر داد.

کد مطلب 5974087

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