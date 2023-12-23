نبرد شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد: مبارزان ما در حال نبرد سنگین در منطقه جبالیا در شمال غزه هستند. مبارزان ما شماری از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.

قسام بیان کرد: در منطقه جحر الدیک در مرکز غزه نیز با انفجار تونلی شماری از نظامیان ویژه صهیونیست را هدف قرار دادیم و نیروهای کمکی آنها را نیز با خمپاره هدف قرار داده و تلفات زیادی به آنها وارد کردیم. همچنین در این منطقه مبارزان ما از فاصله صفر با اشغالگران درگیر شدند.

در بیانیه قسام همچنین آمده است: یکی از مبارزان ما از فاصله نزدیک چهار نظامی صهیونیست را در منطقه القصاصیب در اردوگاه جبالیا در شمال غزه هدف قرار داد.

قسام بیان کرد: مبارزان ما ۵ تانک صهیونیست را هدف قرار دادند.

سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد: مواضع نظامیان صهیونیست را در شرق رفح با خمپاره سنگین هدف قرار داده و تلفاتی به آنها وارد کردیم.

گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد همچنین از انهدام تانک مرکاوا با موشک تاندوم در اطراف فلکه ابوشرخ در شمال غزه خبر داد.