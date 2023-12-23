کمین بزرگ و محکم مبارزان قسام علیه نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که ۴ خودرو نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه جحرالدیک در مرکز نوار غزه در کمین خود گرفتار کرده است.
بر این اساس مبارزان قسام با انفجار یک میدان مین ضدنفر و ضدزره این ۴ خودرو را منهدم کردند و تمامی نظامیان سوار بر این خودروها را به هلاکت رساندند.
قسام تاکید کرد: یک تانک صهیونیستی را که به محل این عملیات آمده بود با راکت «یاسین ۱۰۵» و نیروهای امداد و نجات صهیونیستی فرستادهشده به این منطقه را با سامانه موشکی «رجوم» و خمپاره سنگین هدف قرار دادیم. مبارزان ما در این منطقه، حضور هواپیماها و خودروهای امدادی صهیونیستی برای انتقال نظامیان به هلاکت رسیده را رصد کردند.
علاوه بر این مبارزان قسام یک نظامی صهیونیست دیگر را در محله شیخ رضوان شهر غزه در نبرد تنبهتن به هلاکت رساندند.
گردانهای قسام اعلام کرد که یک نفربر صهیونیستی را در شمال خانیونس و ۲ جنگافزار صهیونیستی دیگر را در محله شیخ رضوان شهر غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
اتاق عملیات میدانی دشمن در محور جنوبی شهر غزه و نظامیان و استحکامات ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای شهر خانیونس نیز از سوی گردانهای قسام با خمپاره هدف گرفته شد.
از سوی دیگر گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که مبارزان این گردانها نظامیان و استحکامات ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف منطقههای «امالمهد» و «الزنه» واقع در شرق خانیونس با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.
علاوه بر این مقر فرماندهی میدانی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الزنه در شرق خانیونس نیز از سوی گردانهای قدس هدف قرار گرفت.
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