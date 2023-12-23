به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برپایی پویش یلدای مهربانی از هفته گذشته و با همکاری و همیاری مراکز نیکوکاری در شهرهای مختلف استان، به ارزش ۱.۲ میلیارد تومان از طریق خیرین و مردم نوع دوست استان جمع آوری شد تا در قالب بستههای یلدایی بین نیازمندان توزیع شود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر ا اظهار کرد: در پی اجرای پویش یلدای مهربانی با هدف شاد کردن خانوادههای تحت حمایت بویژه فرزندان عزیز در شب یلدا، مساعدتهای نقد و غیر نقد شامل بستههای یلدایی از قبیل آجیل، شکلات، میوه و… از سوی خیرین، حامیان و نیکوکاران به خانوادههای معزز اهدا شد.
روشن گفت: کل مبالغ جمع آوری شده در قالب بستههای یلدایی و سبد کالا نسبت به توزیع آن در بین مددجویان و نیازمندان صورت گرفت.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: تعداد هفت هزار و ۸۰۰ خانواده ایتام و محسنین با رویکرد مناطق محروم از مراحم خیرین، نیکوکاران و حامیان برخوردار شدند.
روشن اضافه کرد: در مجموع کمیته امداد با همراهی مراکز نیکوکاری در سراسر استان سعی کرده تا دستگیر خانوادههای بیبضاعت در این ایام و برپایی سنت شب چله باشد.
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