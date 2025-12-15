آغاز پویش یلدای مهربانی در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، با اعلام این خبر گفت: امسال با نزدیک شدن به شب یلدا، کمیته امداد برگزاری پویشی مردمی را تحت عنوان یلدای مهربانی با هدف تهیه و تأمین بسته‌های یلدایی برای اهدا به ایتام و خانواده‌های نیازمند در شب یلدا در دستور کار دارد.

باسره با بیان اینکه پویش یلدای مهربانی به منظور جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیرین، حامیان و مردم نوع دوست استان هرمزگان راه اندازی شده است، افزود: نیکوکاران گرامی می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره گیری کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۶۴۸ به نام یلدای مهربانی اهدا نمایند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد: همچنین مردم می‌توانند کمک‌های غیر نقدی خود را با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری محلات در سراسر استان اهدا کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خانواده‌های ایتام و نیازمندان واقعی برسد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همه خیرین و حامیان که همواره در مناسبت‌های مختلف همراه و همیار این نهاد خدمتگزار و مقدس برای کمک به نیازمندان واقعی هستند، گفت: امیدواریم در این پویش نیز بتوانیم نقش کوچکی در شاد کردن دل ایتام و نشاندن گل لبخند بر چهره این فرزندان معزز و نیازمندان در شب یلدا داشته باشیم و این امر به طور قطع با همیاری همه مردم عزیز و خیرین گرانقدر این مرز و بوم محقق خواهد شد.

شایسته ذکر است همه کمک‌های در قالب پویش "یلدای مهربانی" در زمینه‌های مختلف از جمله بسته‌های معیشتی (برنج، گوشت، روغن و …)، بسته‌های یلدایی (آجیل، شیرینی، میوه و....)، هدایای کودکان (اسباب بازی)، لوازم ضروری (لوازم گرمایشی و....) توسط همکاران ما در سراسر استان قابل دریافت بوده و تا شب یلدا به دست ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد خواهد رسید.