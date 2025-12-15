  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۶

آغاز پویش یلدای مهربانی در استان هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از آمادگی برای دریافت کمک های مردمی و اجرای پویش یلدای مهربانی با هدف تامین بسته های معیشتی یلدایی برای اهدا به نیازمندان در شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، با اعلام این خبر گفت: امسال با نزدیک شدن به شب یلدا، کمیته امداد برگزاری پویشی مردمی را تحت عنوان یلدای مهربانی با هدف تهیه و تأمین بسته‌های یلدایی برای اهدا به ایتام و خانواده‌های نیازمند در شب یلدا در دستور کار دارد.

باسره با بیان اینکه پویش یلدای مهربانی به منظور جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیرین، حامیان و مردم نوع دوست استان هرمزگان راه اندازی شده است، افزود: نیکوکاران گرامی می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره گیری کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۶۴۸ به نام یلدای مهربانی اهدا نمایند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد: همچنین مردم می‌توانند کمک‌های غیر نقدی خود را با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری محلات در سراسر استان اهدا کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خانواده‌های ایتام و نیازمندان واقعی برسد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همه خیرین و حامیان که همواره در مناسبت‌های مختلف همراه و همیار این نهاد خدمتگزار و مقدس برای کمک به نیازمندان واقعی هستند، گفت: امیدواریم در این پویش نیز بتوانیم نقش کوچکی در شاد کردن دل ایتام و نشاندن گل لبخند بر چهره این فرزندان معزز و نیازمندان در شب یلدا داشته باشیم و این امر به طور قطع با همیاری همه مردم عزیز و خیرین گرانقدر این مرز و بوم محقق خواهد شد.

شایسته ذکر است همه کمک‌های در قالب پویش "یلدای مهربانی" در زمینه‌های مختلف از جمله بسته‌های معیشتی (برنج، گوشت، روغن و …)، بسته‌های یلدایی (آجیل، شیرینی، میوه و....)، هدایای کودکان (اسباب بازی)، لوازم ضروری (لوازم گرمایشی و....) توسط همکاران ما در سراسر استان قابل دریافت بوده و تا شب یلدا به دست ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد خواهد رسید.

