اتمام عملیات حفاری ۳۹ رشته تونل در راه آهن چابهار - خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش امروز (۵ دی‌ماه) با هدف بازدید و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه جاده‌ای و بندری به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، از روند احداث ابر پروژه ریلی چابهار-زاهدان نیز بازدید کرد و با حضور وی اتمام عملیات حفاری ۳۹ رشته تونل به طول ۱۷ کیلومتر در راه آهن چابهار-خاش اعلام شد.

گفتنی است، پروژه احداث راه آهن چابهار - زاهدان، به طول ۶۳۱ کیلومتر بخشی از کریدور ریلی شمال - جنوب در شرق کشور و در امتداد جاده چابهار به زاهدان قرار گرفته است. طبق مطالعات انجام شده سرعت طرح ۹۰ کیلومتر بر ساعت برای قطارهای باری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای قطارهای مسافری است.

راه‌آهن زاهدان - سرخس نقطه اتصال اقیانوس هند به آسیای مرکزی

راه آهن زاهدان به سرخس، دومین اقدام در طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال به جنوب است که بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی منطقه را به اصلی ترین مرز ترانزیت ریلی کشور یعنی سرخس متصل می‌سازد و ترکمنستان و چهار کشور دیگر آسیای مرکزی را از طریق خطوط ریلی به اقیانوس هند متصل می‌کند. به گونه‌ای که می‌توان گفت این راه، اقیانوس هند را به آسیای مرکزی پیوند می‌دهد.

این خط ریلی از چابهار آغاز و با عبور از ایرانشهر، خاش، زاهدان، نهبندان، بیرجند، قاین و گناباد از طریق ایستگاه کالشور در حوزه شهرستان تربت حیدریه به راه آهن بافق - مشهد متصل می‌شود و با بهره برداری از این طرح، استان سیستان و بلوچستان از چند مسیر به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی و چندین کشور همسایه ایران متصل می‌شود.

البته در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ خط ریلی زاهدان - خاش به طول ۱۵۵ کیلومتر به بهره برداری رسید و با تکمیل راه آهن خاش-چابهار، بندر شهید بهشتی به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود.