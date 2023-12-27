  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۵

قیمت نفت به ۸۱ دلار رسید

قیمت نفت به ۸۱ دلار رسید

قیمت نفت در آسیا در نخستین ساعات معاملات روز چهارشنبه علیرغم افزایش در روز قبل کاهش یافت و به ۸۱ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در آسیا در نخستین ساعات معاملات روز چهارشنبه علیرغم افزایش در روز قبل کاهش یافت. با وجود حملات مداوم و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی جهان به دریای سرخ بازگشته اند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷ سنت معادل ۰.۰۹ درصد کاهش به ۸۱ دلار رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۲۰ درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۴۲ سنت با ۱۵ سنت معامله شد.

قیمت نفت روز سه شنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد یک ماه اخیر رسید. قیمت نفت در هفته گذشته بیش از ۳ درصد افزایش یافت. امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا که موجب رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای سوخت خواهد شد، یکی از عوامل افزایش قیمت نفت بوده است.

اما چشم انداز یک جنگ مداوم در غزه و گسترش این درگیری به کشتی‌ها در دریای سرخ همچنان بر بازار سنگینی می‌کند.

کد مطلب 5977698
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها