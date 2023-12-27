به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی روایتگری داستان‌های کهن ایرانی توسط رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در فدراسیون روسیه با همکاری وزارت فرهنگ این کشور در کتابخانه ادبیات خارجی روسیه برگزار شد.

در این کارگاه‌ها، خانم ویکتوریا پورحکمت ضمن روایت برخی داستان‌های شاهنامه به زبان روسی با سبک و سیاق حماسی آن، شرکت‌کنندگان را با روش داستان‌سرایی اصیل داستان‌های کهن ایرانی مانند تاکید بر برخی واژه‌ها و تلفظ آنها به شیوه متفاوت از سایر متن داستان همچنین حرکات بدن و اجزا صورت برای معطوف شدن توجه مخاطب به پیام داستان، آشنا کرد.

در ادامه کارگاه آموزشی روایتگری داستان‌های کهن ایرانی چالش یافتن مشترکات بین داستان‌های کهن ایران و روسیه انجام شد که بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

شخصیت‌های داستانی مشترک و محتوای داستان‌ها بررسی شدند و نمادهای مهم در فرهنگ دو کشور که در داستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته و یا درباره مفاهیم مشترک مانند حفظ دوستی، احترام به بزرگ‌تر و امانت‌داری صحبت شد.

شرکت‌کنندگان در این کلاس، عملکرد و تصمیم‌های برخی شخصیت‌های داستان‌های ایرانی به ویژه در شاهنامه از جمله در تعدادی از رویدادهای داستان‌ها را شخصیت‌های مشابه داستان‌های روسی مقایسه کردند و بر این امر اذعان داشتند که بسیاری از شخصیت‌های داستانی مفاهیم و پیام‌هایی مشترک را به مخاطب منتقل کرده‌اند و از این راه انتقال صحیح پیام صورت گرفته است.

در پایان هر یک از شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی سعی کردند داستان نبرد رستم و سهراب را به شیوه روایتگری مختص این داستان‌ها برای دیگران روایت کنند.