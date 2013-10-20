نوجوانان ايراني با شاهنامه خواني مانوس نيستند

اميد انصاري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: كودكان و نوجوانان ايراني امروز بيشتر با داستان هاي خارجي آشنا بوده و با داستان هاي ايراني آشنايي ندارند.

وي با بيان اينكه كودكان و نوجوانان ايراني از شاهنامه خواني دور مانده اند، عنوان داشت: شاهنامه خواني ميراثي از گذشتگان بوده كه امروزه در بين نسل هاي جديد رو به فراموشي دارد.

انصاري با اشاره به اينكه در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان همدان صحنه نمايش خياباني همبازي را طراحي كرده است، بيان داشت: نمايش همبازي داستاني برگرفته از شاهنامه و كودكي سهراب است.

وي ادامه داد: در اين كار سعي شده تا به زباني كودكانه داستاني از نوجواني سهراب به تصوير كشيده شود.

طراح صحنه عرصه تئاتر كشور با اشاره به اينكه داستان هاي كهن ايراني سر شار از نكات آموزنده براي كودكان و نوجوانان است، بيان داشت: امروزه جاي داستان هاي ايراني در تئاتر كودك و نوجوان خالي است.

انصاري افزود: برخي تئاترهاي ساخته شده براي كودكان و نوجوانان مخاطب پسند نبوده و موجب گريز كودك از تئاتر مي شود.

وي با بيان اينكه در كار صحنه پردازي تئاتر كودك و نوجوان به نوعي بايد با روانشناسي كودك آشنا بود، اظهار داشت: در طراحي صحنه تئاتر كودك و نوجوان بايد به روحيات مخاطب توجه كرده و طوري صحنه را طراحي كرد كه موجب جذب مخاطب شود.

انصاري با اشاره به اينكه تئاتر بايد ساده و قابل فهم باشد، ابراز داشت: تئاتر كودك و نوجوان علاوه بر سادگي بايد حاوي مفاهيم و مضومن هاي آموزنده نيز باشد.

وي در مورد تئاتر هاي ارائه شده در جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان گفت: تئاتردر كشور ايران هنوز آنطور كه بايد پيشرفتي نداشته و به جايگاه اصلي خود نرسيده است.