رویکردهای اقتصادی در شانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان، فعالیت خود را از روز گذشته (سه‌شنبه) با هدف گسترش حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور به ریاست علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز کرده است.

ارگی، نماینده سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه گفت: بحث تبادل هیئت‌های تجاری بین دو کشور مطرح شده است که می‌تواند در توسعه تجارت مؤثر باشد.

حسینی نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز که در این اجلاس حضور دارد، بیان کرد: در زمینه آهن، استفاده از ظرفیت‌های بنادر ایران برای طرف تاجیکی، مسائل پروازی و تسهیل حمل و نقل جاده‌ای در حال مذاکره هستیم.

همچنین رستگار، نماینده وزارت آموزش و پرورش در حاشیه شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان، گفت: مجتمع بین‌المللی رودکی را در شهر دوشنبه تاجیکستان در حال احداث داریم و امید است در این نشست مراحل بعدی و شرایط طرفین را مورد بررسی قرار دهیم و به نتایج لازم دست یابیم.

حقیقیان، سفیر ایران در تاجیکستان نیز در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از اسنادی که تاکنون امضا و وارد اجرا شده در حوزه بخش اقتصادی است.

مجتبی اکبری، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو در حاشیه این اجلاس گفت: در این دوره از کمیسیون همکاری‌های مشترک اقصادی ایران و تاجیکستان، ۵ کمیته اصلی برای مذاکرات در بخش‌های مختلف تشکیل شده است که شامل کمیته‌های انرژی، زیرساخت، فرهنگی – اجتماعی، تجارت – بازرگانی و کمیته مالی – سرمایه‌گذاری می‌شود.

دبیر کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان افزود: قرار است در حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، پشتیبانی صنایع معدنی و ماشین آلات و نیز ادوات کشاورزی گفت‌وگو شود.

بنا بر این گزارش در همین راستا نخستین نمایشگاه تخصصی «ایران ساخت» در حاشیه این اجلاس دایر شده است. نمایشگاه تخصصی «ایران ساخت» با هدف معرفی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در صنایع پایه با حضور ۳۰ شرکت‌برتر ایرانی طی روزهای ۵ تا ۸ دی ماه جاری در شهر دوشنبه تاجیکستان برپا شده است.

این رویداد بزرگ، فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات، برقراری ارتباطات تجاری جدید، افزایش توانمندی کسب و کار و آشنایی با آخرین دستاوردهای شرکت‌های ایرانی است و به عنوان پلی برای توسعه صادرات و تبادل تجارب با کشور مذکور است.