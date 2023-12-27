«شاه محمود قریشی» دوباره بازداشت شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه سابق و معاون رییس حزب تحریک انصاف این کشور (PTI) امروز چهارشنبه بیرون از زندان «آدیاله» (Adiala) دوباره بازداشت شد.

به گزارش دان نیوز، سیاستمداران، روزنامه‌ نگاران و جامعه مدنی به شدت نحوه دستگیری مجدد «شاه محمود قریشی» در پرونده ای که هنوز ابعاد آن فاش نشده است را مورد انتقاد قرار دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، فیلمی که توسط حزب تحریک انصاف در یکی ازرسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، قریشی را نشان می دهد که ژاکت کش‌باف پشمی و شلوار کامیز پوشیده است، در حالی که در داخل محوطه زندان می ماند، سعی می کند با نیروهای پلیسی که در خارج از زندان جمع شده بودند صحبت کند. با این حال، یکی از مقاماتی که لباس پلیس پنجاب را پوشیده بود، از گوش دادن خودداری کرد و قریشی را از دروازه بیرون کرده، به سمت یک خودروی زرهی پلیس هل داد.

«شاه محمود قریشی» وزیر خارجه سابق پاکستان با اشاره به حکم دادگاه عالی این کشور مبنی بر آزادی مشروط خود در ازای تودیع وثیقه به نیروی پلیس گفت: به این نگاه کن. این چیه؟

از سوی دیگر، اکسپرس تریبون در این خصوص نوشت: پلیس شهر راولپندی قریشی را امروز چهارشنبه پس از خروج از زندان مرکزی راولپندی (آدیاله) دوباره بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرد.

بر اساس گزارش این رسانه، دادگاه عالی پاکستان ۴ روز پیش، برای عمران خان نخست‌ وزیر پیشین و شاه‌ محمود قریشی وزیر خارجه‌ پیشین این کشور در پرونده‌ افشای اسناد محرمانه‌ دولتی قرار وثیقه صادر کرده بود.

در گزارش این رسانه آمده است که اما آزادی قریشی به‌ بهانه متهم بودن در پرونده‌ های دیگر که در حال جریان هستند، تا امروز به تعویق افتاده بود؛ که این موضوع رخ داد.