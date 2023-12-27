اساتید و دانشجویان در توسعه دریامحور استان بوشهر همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی چهارشنبه شب در دیدار با رئیس دانشگاه خلیج فارس و جمعی از اساتید و اعضا هیئت علمی در محل دانشگاه خلیج فارس با تشریح عملکرد و اهداف اداره کل شیلات استان بوشهر در رسیدن به توسعه اقتصاد دریا محور، ایجاد اشتغال دانشجویان شیلات و ساحلنشینان، تأمین امنیت غذایی با افزایش تولیدات شیلاتی از طریق توسعه آبزی پروری استان مانند پرورش ماهی در قفس و تکثیر و پرورش میگو، ارائه فرصتهای جدید و صادرات آبزیان با هدف ارزآوری تأکید کرد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر نقش با ارزش دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر بهعنوان یک مرکز مهم علمی در حوزه شیلات، تصریح کرد: دانشگاه میتواند نقش پررنگی در توسعه همهجانبه شیلات استان بوشهر داشته باشد.
امینی در این دیدار از آمادگی اداره کل شیلات استان بوشهر برای توسعه همکاری با دانشجویان و اساتید با برگزاری جلسات هم اندیشی خبر داد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر در ادامه به موضوع اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل رشتههای شیلات اشاره کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود دانشجویان بعد از پایان دوره تحصیل خود در حوزههای مختلف آبزی پروری وارد شوند و یا در مراکز شیلاتی استان اشتغال یابند و یکی از اصلی ترین موضوع کسب مهارت دانشجویان است.
امینی در ادامه استان بوشهر را استانی با فرصتهای طلایی در زمینه توسعه صنعت آبزیان خواند و تصریح کرد: تحصیل دانشجویان شیلات در چنین دانشگاهی در این موقعیت جغرافیایی قطعاً در کسب مهارت و تجربه آنان تأثیر بسزایی خواهد داشت و این اداره کل اعلام میدارد در این زمینه همکاری لازم را با دانشگاه خواهد داشت.
وی به رشد صنعت شیلات استان با همکاری جامعه دانشگاهی اشاره کرد و افزود: نیاز است دستگاههای اجرایی با همکاری اساتید و دانشجویان فرصتهای جدید را برای توسعه صنعت آبزی پروری استان ایجاد و به توسعه اقتصاد دری امحور کمک کنند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر به برگزاری نشستهای تخصصی همراه با بازدید از مراکز شیلاتی بمنظور درک چالشهای موجود در این صنعت اشاره کرد و افزود با دیدن چالش موجود و جهت دادن تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رفع این چالشها قطعاً اتفاقات خوبی در این صنعت رقم خواهد افتاد.
امینی به موضوع برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی صنایع شیلاتی استان بوشهر اشاره و از اساتید و دانشجویان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد.
رئیس دانشگاه خلیج فارس نیز علم و دانش و کشف یافتهها جدید را از وظایف مهم این دانشگاه در حوزه شیلات خواند و تصریح کرد: با تعامل و همکاری بین دانشگاه خلیج فارس و شیلات قطعاً باید منتظر اتفاقات خوبی در حوزه شیلات بود.
محمد مدرسی همچنین ایجاد ظرفیتهای مناسب و استفاده و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در راستای توسعه صنعت شیلات استان را از اهداف مشترک ۲ نهاد نام برد.
رئیس دانشگاه خلیج فارس بر تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات مختلف شیلاتی، تصمیم گیری بر اساس یافتههای علمی جدید نیز تأکید کرد.
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