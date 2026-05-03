مدیرکل شیلات بوشهر: حمایت از واحدهای تولیدی بومی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در بازدید از واحد تولیدی خوراک آبزیان هوردانه در بوشهر با حضور مدیران ارشد استانی در شهرک صنعتی بوشهر با اشاره به اهمیت تامین خوراک باکیفیت برای آبزیان، اظهار کرد: خوراک آبزیان یک بخش مهم در زنجیره تولید آبزیان استان محسوب می‌شود و تامین خوراک استاندارد و مغذی برای میگو و ماهی، نقش بسزایی در افزایش تولید و سلامت آبزیان دارد.



امینی افزود: اولویت ما حمایت از واحدهای تولیدی بومی و تلاش برای رفع موانع پیش روی آن‌ها است تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در صنعت شیلات استان بوشهر باشیم. بازدید امروز نیز در راستای همین هدف و برای بررسی میدانی مسائل و ارائه راهکارهای لازم صورت گرفت.

در این بازدید که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل شیلات استان بوشهر، مدیرکل دامپزشکی، مدیرکل منابع طبیعی، رئیس پژوهسکده میگوی کشور، معاون آبزی پروری شیلات استان و تعدادی از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط صورت گرفت، حاضران از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش روی این واحد تولیدی قرار گرفتند.



این بازدید با هدف ارزیابی و حمایت از واحدهای تولیدی فعال در حوزه آبزی‌پروری و بررسی راهکارهای توسعه این صنعت در استان بوشهر انجام شد.

