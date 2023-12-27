غربالگری دیابت و فشارخون ۶۵.۸۵ درصد از جمعیت لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهارشنبه در وبینار استانی پویش ملی سلامت در لرستان، اظهار داشت: تا تاریخ پنجم دی‌ماه ۶۵.۸۵ درصد از جمعیت هدف پویش ملی سلامت در لرستان غربالگری شدند.

وی با تأکید بر لزوم حضور فعال کارشناسان و رؤسای شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها در پویش ملی سلامت، گفت: مدت محدودی تا پایان پویش ملی سلامت در کشور باقی‌مانده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: سرعت، دقت و کیفیت در غربالگری‌ها باید در نظر گرفته شود که در زمان باقی‌مانده بتوانیم ۱۰۰ در صد جامعه هدف را غربالگری کنیم.

کوشکی، گفت: در راستای خرید تجهیزات شامل دستگاه فشارسنج، دستگاه تست قند خون، کیت و… مبلغ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی عنوان کرد: تا تاریخ پنجم دی‌ماه دانشگاه در پویش ملی سلامت در رتبه ۹ قرار دارد و ۶۵.۸۵ درصد جمعیت هدف پویش ملی سلامت غربالگری شده‌اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهداف برگزاری پویش ملی سلامت، تصریح کرد: شناسایی افراد مبتلا به پرفشاری خون و دیابت مهم‌ترین هدف این پویش بوده و این در حالی است که افراد شناسایی شده باید تحت مراقبت قرار گیرند.

شاهرخی، تأکید کرد: در مدت باقی‌مانده باید تبلیغات محیطی در خصوص اطلاع‌رسانی و دعوت مردم به پویش پررنگ‌تر شود و آموزش لازم برای اجرای کیفی غربالگری‌ها به مردم ارائه شود.

وی گفت: ناظرین اجرای پویش ملی سلامت باید توجیه شده و آموزش‌های لازم به کارشناسان تیم‌های غربالگر ارائه شود تا شاهد اجرای کیفی غربالگری‌ها و بهترشدن رتبه دانشگاه در این پویش باشیم.