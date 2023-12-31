باید درباره تمام شهدای پایتخت تولید محتوا داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن زاده ظهر شنبه در آئین رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب جدید کنگره ۲۴ هزار شهید پایتخت که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران و سایر مسؤولان برگزار شد اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره و الگوسازی از شهدا و تولیدات فرهنگی مثل کتاب و فیلم همواره از تأکیدات مقام معظم رهبری است.

حسن زاده از پیش بینی یک هزار عنوان کتاب برای کنگره ملی ۲۴ هزار شهدای پایتخت خبر داد و گفت: این کتاب‌ها از ارتش و سپاه و ناجا و امنیت هستند و تا روز برگزاری کنگره ۲۰۰ عنوان کتاب رونمایی می‌شود.

دبیر کل کنگره ۲۴ هزار شهید پایتخت با بیان اینکه ۶۰۳ نقطه محل شهادت و ترور از اکباتان تا محله پیروزی تهران داریم که مسؤولان شهری در حال نمادسازی برای این نقاط هستند افزود: کمیته‌های مختلف کنگره ملی ۲۴ هزار شهید پایتخت مطالب و دستاوردهای خود را به صورت مستمر پخش می‌کنند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) با اشاره به اینکه وظیفه ما در برابر شهدا و خانواده شهدا بسیار سنگین است گفت: آثار فرهنگی فاخر از فیلم و کتاب و انیمیشن و بازی در حوزه شهدا تولید می‌شود اما باید کار بیشتری در این بخش انجام دهیم و این امر مستمر باشد تا دیگر خانواده شهیدی نباشد که تولید محتوایی درباره شهید بزرگوارش نداشته باشیم.

وی عنوان کرد: کتاب «عروج» در مورد شهید احمد متوسلیان از دیگر آثار فاخری است که امروز رونمایی شد و کتاب «ماه تمام» مربوط به شهید همت است که آن هم امروز رونمایی شد ضمن اینکه کتاب راه خون هم که گردآوری دست نوشته‌های شهید فرمانده صالحی است، قدرت تحلیل بالایی دارد.