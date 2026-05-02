۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۶

۱۸۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز در امیدیه کشف شد

امیدیه - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه از کشف و ضبط یک هزار و ۸۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارسایی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصدهای صورت‌ گرفته توسط ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی، محل نگهداری مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی در یکی از نقاط این شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام عملیات بازرسی از محل مورد نظر، در مجموع یک هزار و ۸۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف و ضبط شد.

دادستان امیدیه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این رابطه بیان کرد: اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با عوامل دخیل در این موضوع در دستور کار قرار دارد.

پارسایی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرقانونی که سلامت و امنیت اجتماعی جامعه را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

