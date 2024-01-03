صدیقه کبری(س) برای اثبات ولایت خلق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم گرامیداشت روز زن به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به یکی از عجیب‌ترین صفات انسان که خداوند به بشر عنایت کرده با عنوان «من» گفت: این صفت ابدی است و قابل از بین رفتن نیست.

وی با بیان اینکه خداوند الگوهایی قرار داده که اگر منطبق بر این الگوها شویم، ارتقا می‌یابیم، اظهار کرد: «منیت»، مهمترین عنصری است که خانواده‌ها باید به آن توجه کنند. فرزندانی که خدا به شما عنایت کرده باید در ارتقای هویت و منیتشان بکوشید. «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَی سَبِیلاً»؛ (بدان ای پیامبر هر فردی بر اساس تربیت و شاکله اش حرکت می‌کند) و خدا می‌داند، هدایت شوندگان چه افرادی هستند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: چه خوب است خانواده‌ها بیشتر از اینکه در مورد خوراک، پوشاک و فراگرفتن علوم مختلف در مورد فرزندانشان فکر می‌کنند، به فکر شدنشان (صیرورت) باشند. وظیفه پدر و مادر این است که خود را ارتقا بخشند و به کمال برسانند. این بحث غامض زندگی هاست که در بیان، ساده و در عمل سخت است.

وی عنوان کرد: حضرت صدیقه کبری (س) بخاطر همین کوثر است. چون رفیع‌تر از او نیست. همه ما کارهای نکرده بسیاری برای ارتقای خود داریم. وقت خود را مشغول ایرادگیری دیگران نکنید و به پیشرفت خودتان متمرکز شوید و این «من» که اعجاب خلقت است و به هیچ وجه از بین نمی‌رود را در نقطه‌ای قرار دهید که خداوند می‌فرماید: «نُورُهُمْ یَسْعی‏ بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّکَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ» کسانی که به تأیید و سرزنش دیگران می‌پردازند اگر به خودشان بپردازند و به کمال خود بیاندیشند خیلی پیشرفت خواهند کرد و دیگران از آنها الگو می‌گیرند. اگر کمال هزار پله باشد و شما روی پله نهصدم قرار داشته باشید، بنابراین هنوز به کمال واقعی انسان نرسیده اید. اینجا جریان ولایت است که وقتی دست تو را بگیرند و در قافله سالار ولایت وارد شوید هدایت خواهید شد و صدیقه کبری (س) برای اثبات این معنا خلق شد.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید: «فِی بُیُوت أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الاْصَالِ، رِجَالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الاْبْصَارُ، لِیَجْزِیَهُمْ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَاب» قاعده را قرآن خیلی روشن بیان کرده است «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ»؛ زمین را هرچه خوب شخم بزنی و خاک را مستعد کنی هر دانه‌ای در آن بکاری، می روید، اما وقتی شوره زار کنی هرچه خوبی در آن بریزی خار در می‌آید. خانه باید خانه بلد طیب باشد. انشاالله در رشد دادن «من» خود و «من» فرزندان برای نقاط کمال کار بیشتر انجام دهیم و به ولایت متوسل شویم.