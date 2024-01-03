انفجار یک ساختمان حداقل ۳ کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، آتش نشانی محلی روز چهارشنبه گزارش داد در پی انفجار یک ساختمان آپارتمانی در شمال شرقی برزیل حداقل سه نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند. آتش نشانی محلی روز چهارشنبه گزارش داد در پی انفجار یک ساختمان آپارتمانی در شمال شرقی برزیل حداقل سه نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجار در یک ساختمان آپارتمانی در شهر آراکاجو، مرکز ایالت سرگیپ، به دلیل نشت گاز از سیلندر داخل آشپزخانه رخ داده است.

آلن سانتوس، کاپیتان تیپ آتش نشانی گفت: ما ۱۴ نفر را زنده نجات داده‌ایم. مجروحان به بیمارستان‌های شهر آراکاجو منتقل شدند.

سانتوس گفت که علاوه بر سه نفری که در اثر انفجار کشته شده‌اند، در ساختمان آپارتمان چندین ریزش رخ داده است که افراد دیگر را گرفتار کرده است.

وی گفت: تیم‌ها تا زمانی که ایمن نباشند، در محل مستقر هستند تا بتوانیم در جستجوی مفقودین احتمالی دوباره به کار خود برگردیم.