۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

یک کشته و ۸ زخمی در پی ریزش سقف یک رستوران در سائوپائولو برزیل

بر اثر ریزش سقف یک رستوران مجلل در مرکز شهر سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، یک نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر ریزش سقف یک رستوران مجلل در مرکز شهر سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، یک نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

سازمان آتش نشانی این کشور روز جمعه اعلام کرد که قربانی، یک کارمند زن رستوران بود که به مدت سه ساعت زیر آوار گرفتار شده بود.

کارگران اورژانس ۵ نفر را ظرف دو ساعت پس از ریزش سقف و بخشی از سازه رستوران از زیر آوار نجات دادند. از ۸ زخمی، ۴ نفر برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

دبیرخانه امنیت سائوپائولو در ابتدا گمان کرد که انفجار گاز باعث ریزش شده است، اما بعداً آن را رد کرد و گفت که فقط ریزش جزئی نیم طبقه رخ داده است و علت آن همچنان در دست بررسی است.

یکی از بازماندگان به رسانه‌های محلی گفت که در زمان ریزش ساختمان، ۲۰ نفر داخل رستوران بودند.

