  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

۹ کشته در انفجار کارخانه در برزیل

مقامات محلی برزیل روز چهارشنبه اعلام کردند در پی انفجار در یک کارخانه مواد منفجره در کواترو باراس، شهری در ایالت پارانا در جنوب برزیل، حداقل ۹ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این انفجار در تأسیسات شرکت Enaex Brasil در یک منطقه صنعتی در نزدیکی کوریتیبا، مرکز ایالت، رخ داد.

این شرکت با انتشار بیانیه‌ای، فهرستی از ۹ قربانی را منتشر کرد و ضمن ابراز تسلیت، پیشنهاد همکاری با تحقیقات را داد.

این شرکت افزود که ۷ زخمی در محل حادثه درمان شدند.

وزارت کار برزیل تحقیقاتی را در مورد شرایط ایمنی در دفتر مرکزی این شرکت آغاز کرده است.

هادسون تیشیرا، وزیر امنیت عمومی پارانا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اجساد قربانیان به قدری آسیب دیده است که برای تأیید هویت آنها به آزمایش DNA نیاز است.

به گفته تیشیرا، این انفجار زمانی رخ داد که گروهی از کارگران در حال جابجایی مواد منفجره بودند که قرار بود در یک کامیون بارگیری شوند.

